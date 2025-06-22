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Оплата жилищно-коммунальных услуг: кто имеет право льготы и как подать заявление
В Украине более 1,5 млн. граждан пользуются льготами на оплату коммуналки. В сфере ЖКХ это может быть скидка на оплату воды, газа, электроэнергии, отопления, квартплаты, мусора.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу департамента коммуникаций секретариата Кабмина.
Что такое льгота и ее виды?
Льгота – это законодательно определенное право на скидку или полную компенсацию расходов в пределах установленных социальных нормативов.
Льготы могут быть:
- полные или долевые – например, 25%, 50%, 100% скидки;
- только на льготника или и на членов его семьи;
- с учетом доходов или без учета доходов.
Размер льготы зависит от категории льготника и дохода семьи. Украинцы могут получить льготы по следующим услугам:
- жилищных услуг – услуг по управлению многоквартирным домом;
- коммунальные услуги;
- на оплату абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД или ЖСК, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;
- на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Кто имеет право на льготы?
Право на льготы имеют отдельные категории лиц, в частности:
- участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны;
- семьи погибших защитников и защитниц;
- пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
- многодетные семьи;
- пенсионеры, работавшие в сельской местности (в образовании, медицине, библиотеках и т.п.).
Если в одном домохозяйстве льготы имеют несколько человек, их предоставляют одному из них – имеющему более высокий процент скидки.
Как подать заявление?
Подать заявление на назначение льгот можно:
- в сервисном центре Пенсионного фонда;
- по почте;
- через мобильное приложение ПФУ;
- через электронный кабинет ПФУ.
Заявления с необходимыми документами также принимаются:
- уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества или военной администрации;
- должностными лицами ЦНАП, которые передают их в течение трех рабочих дней с даты их поступления структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения или органа Пенсионного фонда Украины.
Следует заметить, что перед этим нужно быть внесенным в реестр лиц, имеющих право на льготы.
Ранее в Минсоцполитики рассказали, как будут начисляться льготы на жилищно-коммунальные услуги .