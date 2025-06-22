Оплата жилищно-коммунальных услуг: кто имеет право льготы и как подать заявление

В Украине более 1,5 млн. граждан пользуются льготами на оплату коммуналки. В сфере ЖКХ это может быть скидка на оплату воды, газа, электроэнергии, отопления, квартплаты, мусора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу департамента коммуникаций секретариата Кабмина.

Что такое льгота и ее виды?

Льгота – это законодательно определенное право на скидку или полную компенсацию расходов в пределах установленных социальных нормативов.

Льготы могут быть:

полные или долевые – например, 25%, 50%, 100% скидки;

только на льготника или и на членов его семьи;

с учетом доходов или без учета доходов.

Размер льготы зависит от категории льготника и дохода семьи. Украинцы могут получить льготы по следующим услугам:

жилищных услуг – услуг по управлению многоквартирным домом;

коммунальные услуги;

на оплату абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД или ЖСК, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто имеет право на льготы?

Право на льготы имеют отдельные категории лиц, в частности:

участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших защитников и защитниц;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи;

пенсионеры, работавшие в сельской местности (в образовании, медицине, библиотеках и т.п.).

Если в одном домохозяйстве льготы имеют несколько человек, их предоставляют одному из них – имеющему более высокий процент скидки.

Как подать заявление?

Подать заявление на назначение льгот можно:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте;

через мобильное приложение ПФУ;

через электронный кабинет ПФУ.

Заявления с необходимыми документами также принимаются:

уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества или военной администрации;

должностными лицами ЦНАП, которые передают их в течение трех рабочих дней с даты их поступления структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения или органа Пенсионного фонда Украины.

Следует заметить, что перед этим нужно быть внесенным в реестр лиц, имеющих право на льготы.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, как будут начисляться льготы на жилищно-коммунальные услуги .