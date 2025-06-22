Оплата житлово-комунальних послуг: хто має право пільги та як подати заяву

В Україні понад 1,5 млн громадян користуються пільгами на оплату комуналки. У сфері ЖКГ це може бути знижка на оплату води, газу, електроенергії, опалення, квартплати, вивезення сміття тощо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.

Що таке пільга та її види?

Пільга – це законодавчо визначене право на знижку або повну компенсацію витрат в межах встановлених соціальних нормативів.

Пільги можуть бути:

повні або часткові – наприклад, 25%, 50%, 100% знижки;

лише на пільговика або й на членів його сім'ї;

із урахуванням доходів або без урахування доходів.

Розмір пільги залежить від категорії пільговика і доходу сім'ї. Українці можуть отримати пільги з таких послуг:

житлових послуг – послуг з управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг;

на оплату абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ чи ЖБК, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;

на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто має право на пільгу?

Право на пільги мають окремі категорії осіб, зокрема:

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;

родини загиблих захисників і захисниць;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

багатодітні родини;

пенсіонери, які працювали в сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо).

Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них – тому, хто має вищий відсоток знижки.

Як подати заяву?

Подати заяву на призначення пільг можна:

у сервісному центрі Пенсійного фонду:

поштою;

через мобільний додаток ПФУ;

через електронний кабінет ПФУ.

Заяви з необхідними документами також приймаються:

уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;

посадовими особами ЦНАПу, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або органу Пенсійного фонду України.

Варто зауважити, що перед цим потрібно бути внесеним у реєстр осіб, які мають право на пільги.

Раніше у Мінсоцполітики розповідали, як нараховуватимуться пільги на житлово-комунальні послуги. З 2025 року пільги на житлово-комунальні послуги для всіх категорій громадян надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Ця норма спрямована на підтримку найбільш потребуючих.