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Оплата житлово-комунальних послуг: хто має право пільги та як подати заяву
В Україні понад 1,5 млн громадян користуються пільгами на оплату комуналки. У сфері ЖКГ це може бути знижка на оплату води, газу, електроенергії, опалення, квартплати, вивезення сміття тощо.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.
Що таке пільга та її види?
Пільга – це законодавчо визначене право на знижку або повну компенсацію витрат в межах встановлених соціальних нормативів.
Пільги можуть бути:
- повні або часткові – наприклад, 25%, 50%, 100% знижки;
- лише на пільговика або й на членів його сім'ї;
- із урахуванням доходів або без урахування доходів.
Розмір пільги залежить від категорії пільговика і доходу сім'ї. Українці можуть отримати пільги з таких послуг:
- житлових послуг – послуг з управління багатоквартирним будинком;
- комунальних послуг;
- на оплату абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ чи ЖБК, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;
- на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Хто має право на пільгу?
Право на пільги мають окремі категорії осіб, зокрема:
- учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;
- родини загиблих захисників і захисниць;
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- багатодітні родини;
- пенсіонери, які працювали в сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо).
Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них – тому, хто має вищий відсоток знижки.
Як подати заяву?
Подати заяву на призначення пільг можна:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду:
- поштою;
- через мобільний додаток ПФУ;
- через електронний кабінет ПФУ.
Заяви з необхідними документами також приймаються:
- уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
- посадовими особами ЦНАПу, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або органу Пенсійного фонду України.
Варто зауважити, що перед цим потрібно бути внесеним у реєстр осіб, які мають право на пільги.
Раніше у Мінсоцполітики розповідали, як нараховуватимуться пільги на житлово-комунальні послуги. З 2025 року пільги на житлово-комунальні послуги для всіх категорій громадян надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Ця норма спрямована на підтримку найбільш потребуючих.