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Оплата житлово-комунальних послуг: хто має право пільги та як подати заяву

калькулятор, блокнот, ключі, оплата комуналки
Хто має право пільги на оплату комунальних послуг. / Freepik

В Україні понад 1,5 млн громадян користуються пільгами на оплату комуналки. У сфері ЖКГ це може бути знижка на оплату води, газу, електроенергії, опалення, квартплати, вивезення сміття тощо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.

Що таке пільга та її види?

Пільга – це законодавчо визначене право на знижку або повну компенсацію витрат в межах встановлених соціальних нормативів.

Пільги можуть бути:

  • повні або часткові – наприклад, 25%, 50%, 100% знижки; 
  • лише на пільговика або й на членів його сім'ї; 
  • із урахуванням доходів або без урахування доходів.

Розмір пільги залежить від категорії пільговика і доходу сім'ї. Українці можуть отримати пільги з таких послуг:

  • житлових послуг – послуг з управління багатоквартирним будинком; 
  • комунальних послуг; 
  • на оплату абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ чи ЖБК, та витрат на комунальні послуги в такому будинку; 
  • на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто має право на пільгу?

Право на пільги мають окремі категорії осіб, зокрема:

  • учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;
  •  родини загиблих захисників і захисниць; 
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
  • багатодітні родини; 
  • пенсіонери, які працювали в сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо).

Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них – тому, хто має вищий відсоток знижки.

Як подати заяву?

Подати заяву на призначення пільг можна:

  • у сервісному центрі Пенсійного фонду: 
  • поштою; 
  • через мобільний додаток ПФУ; 
  • через електронний кабінет ПФУ.

Заяви з необхідними документами також приймаються:

  • уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації; 
  • посадовими особами ЦНАПу, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або органу Пенсійного фонду України.

Варто зауважити, що перед цим потрібно бути внесеним у реєстр осіб, які мають право на пільги.

Раніше у Мінсоцполітики розповідали, як нараховуватимуться пільги на житлово-комунальні послуги. З 2025 року пільги на житлово-комунальні послуги для всіх категорій громадян надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Ця норма спрямована на підтримку найбільш потребуючих.

Автор:
Тетяна Ковальчук