У Мінсоцполітики розповіли, як нараховатимуться пільги на житлово-комунальні послуги

Програма житлових субсидій і пільг залишається одним із ключових інструментів підтримки українців. Щороку держава виділяє на ці потреби близько 40 млрд грн. У 2025 році ця сума зросте до 42,3 млрд грн, що закладено в законі "Про державний бюджет на 2025 рік".

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

З метою підвищення адресності та ефективності, уряд ініціював низку змін та запровадив єдиний підхід до надання пільг.

З 2025 року пільги на житлово-комунальні послуги (ЖКП) для всіх категорій громадян надаватимуться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Ця норма спрямована на підтримку найбільш потребуючих.

Виняток становлять учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни — їхні пільги залишаються без змін.

Для тих, хто вже отримує пільги, новий підхід буде застосовуватися після завершення опалювального сезону 2024/2025 рр.

Монетизовані пільги

Уряд працює над проєктом закону, який стимулюватиме отримувачів монетизованих пільг витрачати ці кошти виключно на оплату ЖКП.

Протягом 2024 року понад 17 тисяч пільговиків накопичили борги на суму 52,7 млн грн, витрачаючи отримані кошти на інші потреби.

Новий механізм допоможе уникнути заборгованостей перед підприємствами критичної інфраструктури.

Повідомляється, що ці реформи спрямовані на те, щоб зробити систему субсидій і пільг прозорішою, справедливішою та більш адресною.

Хто матиме пільги

Додамо, на початку року уряд розширив перелік громадян, які 2025 року отримуватимуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг із урахуванням середньомісячного доходу сім'ї.

Як зауважують в Пенсійному фонді, у 2025 році пільги також надаватимуться:

реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій, або є пенсіонерами;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 та 2;

дружинам (чоловікам), опікунам дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов'язана з участю в ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

Усе, що треба знати, щоб отримати субсидію на опалювальний сезон 2024-2025 років читайте в матеріалі Delo.ua.