В Минсоцполитики рассказали, как будут начисляться льготы на жилищно-коммунальные услуги

Программа жилищных субсидий и льгот остается одним из ключевых инструментов поддержки украинцев. Ежегодно государство выделяет на эти нужды около 40 млрд. грн. В 2025 году эта сумма возрастет до 42,3 млрд. грн., что заложено в законе "О государственном бюджете на 2025 год".

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

С целью повышения адресности и эффективности правительство инициировало ряд изменений и ввело единый подход к предоставлению льгот.

С 2025 г. льготы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для всех категорий граждан будут предоставляться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Эта норма направлена на поддержку наиболее нуждающихся.

Исключение составляют участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны – их льготы остаются без изменений.

Для тех, кто получает льготы, новый подход будет применяться после завершения отопительного сезона 2024/2025 гг.

Монетизированные льготы

Правительство работает над проектом закона, который будет стимулировать получателей монетизированных льгот тратить эти средства исключительно на оплату ЖКУ.

В течение 2024 года более 17 тысяч льготников накопили долги на сумму 52,7 млн грн, тратя полученные средства на другие нужды.

Новый механизм поможет уйти от задолженностей перед предприятиями критической инфраструктуры.

Сообщается, что эти реформы направлены на то, чтобы сделать систему субсидий и льгот более прозрачной, более справедливой и более адресной.

Кто будет иметь льготы

Добавим, в начале года правительство расширило перечень граждан, которые в 2025 году будут получать. льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом среднемесячного дохода семьи.

Как отмечают в Пенсионном фонде, в 2025 году льготы также будут предоставляться:

реабилитированным лицам, которые стали лицами с инвалидностью в результате репрессий или являются пенсионерами;

лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2;

женам (мужчинам), опекунам детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

женам (мужчинам), если та (тот) не женились во второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в составлении ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ;

уволенным с военной службы лицам, ставшим лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы;

родителям и членам семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службе, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации;

вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации;

бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;

депортированным лицам, которые достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью.

Все, что нужно знать, чтобы получить субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов читайте в материале Delo.ua.