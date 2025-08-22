Борги комунальників досягли 153 мільярдів гривень: в уряді назвали причину

Загальний борг комунальних підприємств за теплоносії досяг 153 млрд грн. З них 62 млрд грн — це заборгованість, що виникла через різницю в тарифах.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Віцепрем'єр зазначив, що уряд сподівається зменшити це боргове навантаження за допомогою "Нафтогазу".

"Ми маємо сподівання, що на 44,5 млрд грн ми можемо за рахунок НАК "Нафтогаз України" трошки зменшити навантаження на ТКЕ. Ми як міністерство максимально підтримуємо і є ініціаторами цього процесу", - додав міністр.

Наразі тривають консультації з Міністерством фінансів щодо цього питання. Також були проведені перемовини з Міжнародним валютним фондом, "тому що саме вони слідкують за нашими бюджетними показниками". Кулеба закликав депутатів підтримати проведення реструктуризації боргів ТКЕ.

Нагадаємо, також Кулеба зазначив, що підготовка України до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2025/2026 років йде згідно з планом, досягнувши понад 70% готовності. До зими вже готові 103 тис. зі 145 тис. житлових будинків (71%), 19,5 тис. з майже 25 тис. об’єктів соціальної сфери (80%), 13 тис. з 17,5 тис. котелень (76%).