Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,21

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці вже заборгували за комуналку понад 106 мільярдів гривень: за що найбільші борги

комунальні послуги
Комунальні борги зростають

Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зростає. Станом на другий квартал 2025 року загальна сума боргу сягнула 106,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Держстату.

Згідно з даними, найбільший борг був за опалення та гарячу воду. 

За що найбільше заборгували українці:

  • постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 млрд грн;
  • постачання та розподіл природного газу — 32,3 млрд грн;
  • електропостачання — 17,1 млрд грн;
  • за централізоване водопостачання та водовідведення — 10,2 млрд грн;
  • за управління багатоквартирними будинками — 8,8 млрд грн;
  • за управління побутовими відходами — 3,1 млрд грн.

Експерти відзначають, що загальна сума боргу зросла порівняно з попередніми періодами, що створює додаткові ризики для фінансової стабільності комунальних підприємств та енергетичного сектору країни.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року заборгованість населення України за тепло і гарячу воду зросла до 33,9 млрд грн. За рік сума зросла на 2,2 млрд грн, або 6,9%.

Додамо, що станом на квітень у Києві було понад 150 тисяч боржників, які системно не оплачують послуги з постачання тепла та гарячої води. Загальний борг населення становив понад 7 млрд гривень, з яких 4,1 млрд гривень - за тепло і 2,9 млрд гривень - за гарячу воду. 

Автор:
Тетяна Бесараб