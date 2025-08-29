Українці вже заборгували за комуналку понад 106 мільярдів гривень: за що найбільші борги

Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зростає. Станом на другий квартал 2025 року загальна сума боргу сягнула 106,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Держстату.

Згідно з даними, найбільший борг був за опалення та гарячу воду.

За що найбільше заборгували українці:

постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 млрд грн;

постачання та розподіл природного газу — 32,3 млрд грн;

електропостачання — 17,1 млрд грн;

за централізоване водопостачання та водовідведення — 10,2 млрд грн;

за управління багатоквартирними будинками — 8,8 млрд грн;

за управління побутовими відходами — 3,1 млрд грн.

Експерти відзначають, що загальна сума боргу зросла порівняно з попередніми періодами, що створює додаткові ризики для фінансової стабільності комунальних підприємств та енергетичного сектору країни.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року заборгованість населення України за тепло і гарячу воду зросла до 33,9 млрд грн. За рік сума зросла на 2,2 млрд грн, або 6,9%.

Додамо, що станом на квітень у Києві було понад 150 тисяч боржників, які системно не оплачують послуги з постачання тепла та гарячої води. Загальний борг населення становив понад 7 млрд гривень, з яких 4,1 млрд гривень - за тепло і 2,9 млрд гривень - за гарячу воду.