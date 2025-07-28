Долг украинцев за тепло и горячую воду достиг почти 34 млрд грн — больше всего должны Харьков, Киев и Днепропетровщина

По состоянию на 1 июня 2025 года задолженность населения Украины за тепло и горячую воду выросла до 33,9 млрд. грн. За год сумма выросла на 2,2 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DiXi Group.

Наибольшие объемы неуплаты сосредоточены в трех регионах — Харьковской области, Киеве и Днепропетровской области, которые совокупно задолжали 20,5 млрд грн, то есть более 60% общей суммы.

Самый большой долг Харьковщины — 8,9 млрд грн. Киев занимает второе место с долгом в 6,9 млрд грн, третье — Днепропетровщина с 4,7 млрд грн. Эти же регионы стали лидерами по темпам роста задолженности: за год Днепропетровская область прибавила 1 млрд грн, Харьковская – 0,4 млрд грн, а Киев – 0,3 млрд грн. Итого они обеспечили более 76% общего годового прироста долга в Украине.

Еще четыре области задолжали более 1 млрд грн: Донецкая (2,6 млрд), Запорожская (1,7 млрд), Одесская (1,6 млрд) и Херсонская (1,2 млрд). В 17 других регионах суммарная задолженность составляет лишь 6,2 млрд грн. Меньше виновное Закарпатье — всего 0,8 млн грн, что объясняется фактическим отсутствием централизованного отопления и горячего водоснабжения.

В межсезонье украинцы обычно активнее платят долги за тепло. В мае 2025 года в западных областях зафиксированы самые высокие показатели расчетов: Закарпатская область - 133,2%, Черновицкая - 128,8%, Львовская - 120,5%. В то же время, на прифронтовой Херсонщине уровень оплат в мае был самым низким — лишь 44,1%, а зимой он падал до 22–32%. Донетчина тоже имеет низкий уровень оплат — 55,9% в мае.

Долг за тепло в Украине демонстрирует постоянную тенденцию роста с 2015 года. За 10 лет он вырос с 5,0 до 33,9 млрд грн – на 578%. Однако в долларовом эквиваленте (при курсе на июнь) долг почти не изменился с 2021 по 2024 год – около 782 млн долларов. Это контрастирует с периодом 2016-2021 годов, когда он вырос в долларах на 280%.

На темпы роста задолженности оказывает влияние несколько факторов. Один из них — действие моратория на отключение жилищно-коммунальных услуг за неуплату: с марта 2022 года он действует по всей Украине, а с апреля 2023-го только в регионах, где ведутся боевые действия или временно оккупированы. Хотя этот механизм защищает бытовых потребителей, он усугубляет финансовые проблемы коммунальных предприятий.

Кроме неуплат, на накопление долгов также влияет отсутствие пересмотра тарифов с учетом роста стоимости энергоносителей и нехватки государственных компенсаций. Как следствие, у предприятий нет средств для расчетов с поставщиками, запускающего цепной кризис неплатежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К концу весны 2025 года суммарная задолженность теплоснабжающих предприятий за газ, а водоканалов — за электроэнергию и ее распределение составила 124,2 млрд грн.

Добавим, что на апрель в Киеве было более 150 тысяч должников, которые системно не оплачивают услуги по поставке тепла и горячей воды. Общий долг населения составляет более 7 млрд гривен, из которых 4,1 млрд гривен – за тепло и 2,9 млрд гривен – за горячую воду. Рекордные долги владеют элитными квартирами.