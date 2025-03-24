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Задолженность киевлян за тепло и горячую воду выросла до 8 миллиардов гривен
Задолженность жителей Киева за теплоснабжение и горячее водоснабжение с начала отопительного сезона увеличилась на 6,5% и достигла 8 миллиардов гривен.
Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин во время брифинга по итогам отопительного сезона 2024/2025, пишет "Интерфакс-Украхна".
По его словам, хотя большинство киевлян исправно платят за коммунальные услуги, общая задолженность продолжает расти. На начало марта она составила 8 млрд грн, из которых :
- 5 млрд грн – долг за отопление;
- 3 млрд грн – долг за горячую воду.
Коммунальное предприятие призывает потребителей закрывать долги в досудебном порядке. Для этого предусмотрена реструктуризация долга в комфортных условиях.
Однако если потребители не соглашаются на добровольное погашение задолженности, предприятие вынуждено обращаться в суд.
"Систематическая практика штрафных санкций и судебные решения очень эффективны и действительно влияют на системных должников. По состоянию на данный момент в районных судах Киева находится 1,5 тыс. материалов о взыскании задолженности за услуги, и ежедневно готовятся новые материалы и выносятся решения", — отметил Лопатин.
С начала 2024 года отменен мораторий на штрафные санкции, поэтому должникам начисляется 0,01% пени за каждый день просрочки платежа.
Если дело доходит до суда, дополнительно применяются:
- инфляционные начисления ;
- 3% годовых на сумму долга .
Также предприятие вправе наложить арест на средства должников, недвижимое имущество и автомобили.
Кто являются самыми большими должниками
По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, значительная часть должников – это люди, которые финансово способны платить счета, но не считают это приоритетом.
По состоянию на конец 2024 года общий долг киевлян перед Киевтеплоэнерго составлял более 7 млрд грн. Долг за отопление составляет 4,3 млрд грн, за горячую воду – 2,7 млрд грн.