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Заборгованість киян за тепло і гарячу воду зросла до 8 мільярдів гривень
Заборгованість мешканців Києва за теплопостачання та гаряче водопостачання з початку опалювального сезону збільшилася на 6,5% і досягла 8 мільярдів гривень.
Про це повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін під час брифінгу щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025, пише "Інтерфакс-Украхна".
За його словами, хоча більшість киян справно сплачує за комунальні послуги, загальна заборгованість продовжує зростати. На початок березня вона склала 8 млрд грн, з яких:
- 5 млрд грн – борг за опалення;
- 3 млрд грн – борг за гарячу воду.
Комунальне підприємство закликає споживачів закривати борги в досудовому порядку. Для цього передбачена реструктуризація боргу на комфортних умовах.
Однак, якщо споживачі не погоджуються на добровільне погашення заборгованості, підприємство змушене звертатися до суду.
"Систематична практика штрафних санкцій, і судові рішення дуже ефективні і дійсно впливають на системних боржників. Станом на зараз у районних судах Києва перебуває 1,5 тис. матеріалів про стягнення заборгованості за послуги, й щодня готуються нові матеріали та виносяться рішення", – зазначив Лопатін.
З початку 2024 року скасовано мораторій на штрафні санкції, тому боржникам нараховується 0,01% пені за кожен день прострочення платежу.
Якщо справа доходить до суду, додатково застосовуються:
- інфляційні нарахування;
- 3% річних на суму боргу.
Також підприємство має право накласти арешт на кошти боржників, нерухоме майно та автомобілі.
Хто є найбільшими боржниками
За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, значна частина боржників – це люди, які фінансово спроможні сплачувати рахунки, але не вважають це пріоритетом.
Додамо, станом на кінець 2024 року загальний борг киян перед “Київтеплоенерго” складав понад 7 млрд грн. Борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.