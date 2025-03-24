Заборгованість киян за тепло і гарячу воду зросла до 8 мільярдів гривень

Заборгованість мешканців Києва за теплопостачання та гаряче водопостачання з початку опалювального сезону збільшилася на 6,5% і досягла 8 мільярдів гривень.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін під час брифінгу щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025, пише "Інтерфакс-Украхна".

За його словами, хоча більшість киян справно сплачує за комунальні послуги, загальна заборгованість продовжує зростати. На початок березня вона склала 8 млрд грн, з яких:

5 млрд грн – борг за опалення;

3 млрд грн – борг за гарячу воду.

Комунальне підприємство закликає споживачів закривати борги в досудовому порядку. Для цього передбачена реструктуризація боргу на комфортних умовах.

Однак, якщо споживачі не погоджуються на добровільне погашення заборгованості, підприємство змушене звертатися до суду.

"Систематична практика штрафних санкцій, і судові рішення дуже ефективні і дійсно впливають на системних боржників. Станом на зараз у районних судах Києва перебуває 1,5 тис. матеріалів про стягнення заборгованості за послуги, й щодня готуються нові матеріали та виносяться рішення", – зазначив Лопатін.

З початку 2024 року скасовано мораторій на штрафні санкції, тому боржникам нараховується 0,01% пені за кожен день прострочення платежу.

Якщо справа доходить до суду, додатково застосовуються:

інфляційні нарахування ;

3% річних на суму боргу .

Також підприємство має право накласти арешт на кошти боржників, нерухоме майно та автомобілі.

Хто є найбільшими боржниками

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, значна частина боржників – це люди, які фінансово спроможні сплачувати рахунки, але не вважають це пріоритетом.

Додамо, станом на кінець 2024 року загальний борг киян перед “Київтеплоенерго” складав понад 7 млрд грн. Борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.