Кияни заборгували "Київтеплоенерго" 4,3 млрд грн за опалення

Загальний борг населення перед “Київтеплоенерго” складає понад 7 млрд грн. Борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків (близько 15% від загальної кількості клієнтів). Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань.

Такі клієнти вже більше пів року не вирішують питання заборгованості та не сплачують за тепло і гарячу воду. Ці кошти могли б бути спрямовані комунальним підприємством на закупівлю матеріалів, необхідних для забезпечення опалювального сезону, придбання газу, відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів та виплату заробітної плати енергетикам, підкреслюють в пресслужбі.

Штрафні санкції як засіб впливу на боржників

Практика показує, що лише штрафні санкції мають ефективний вплив на боржників, змушуючи їх вирішувати питання – сплатити борг чи реструктуризувати його. Тому "Київтеплоенерго" змушене нараховувати пеню системним неплатникам. Це стало можливим після скасування Кабінетом Міністрів мораторію на її застосування (постанова КМУ № 1405 від 29.12.2023 р.), підкреслюють в компанії.

Тільки у листопаді 2024 року понад 90 тис. клієнтів комунального підприємства отримали нарахування пені на загальну суму понад 6 млн грн.

Щоб уникнути штрафних санкцій, "Київтеплоенерго" закликає боржників сплатити або реструктурувати борг, оплачуючи його частинами.

Як укласти договір реструктуризації

Для укладення договору реструктуризації необхідно звернутися до комунального підприємства, узгодити умови та підписати відповідну угоду.

Договір реструктуризації можна підписати онлайн без особистого візиту до сервісних центрів та завірити його електронним підписом. Зазначається, що за останні пів року вже укладено понад 810 таких угод.

Якщо клієнт продовжує ігнорувати рахунки і не сплачує їх, "Київтеплоенерго" буде змушене стягувати борги через суд. У такому випадку сума стягнення може перевищити сам борг на 20% через судові та інші супутні витрати. Після ухвали суду кошти можуть бути примусово списані з рахунку, а також може бути арештовано або обмежено право користування коштами на рахунку чи майном, додають в пресслужбі.

Як можна сплатити за послуги

Сплачувати за послуги теплопостачання та постачання гарячої води клієнти можуть через особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго або Центру комунального сервісу, мобільний додаток "Комуналка", за QR-кодом на рахунку-повідомленні, через онлайн платіжні системи, а також у відділеннях банків чи інших фінансових установах.

Нагадамо, у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.