Киевляне задолжали 4,3 млрд грн за отопление

Общий долг населения перед “Киевтеплоэнерго” составляет более 7 млрд грн. Долг за отопление составляет 4,3 млрд грн, за горячую воду – 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что около 70% долга приходится на 160 тысяч лицевых счетов (около 15% от общего числа клиентов). Как правило, это владельцы элитной недвижимости, квартир большой площади или владельцы нескольких квартир.

Такие клиенты уже более полугода не решают вопрос задолженности и не платят за тепло и горячую воду. Эти средства могли быть направлены коммунальным предприятием на закупку материалов, необходимых для обеспечения отопительного сезона, приобретения газа, восстановления поврежденных энергетических объектов и выплату заработной платы энергетикам , подчеркивают в пресс-службе.

Штрафные санкции как средство воздействия на должников

Практика показывает, что только штрафные санкции оказывают эффективное влияние на должников, заставляя их решать вопрос – уплатить долг или реструктуризировать его. Поэтому "Киевтеплоэнерго" вынуждено начислять пеню системным неплательщикам. от 29.12.2023 г.) , подчеркивают в компании.

Только в ноябре 2024 более 90 тыс. клиентов коммунального предприятия получили начисление пени на общую сумму более 6 млн. грн.

Чтобы избежать штрафных санкций, "Киевтеплоэнерго" призывает должников уплатить или реструктурировать долг, оплачивая его частями.

Как заключить договор реструктуризации

Для заключения договора реструктуризации необходимо обратиться в коммунальное предприятие, согласовать условия и подписать соответствующее соглашение.

Договор реструктуризации можно подписать онлайн без личного визита в сервисные центры и заверить его электронной подписью. За последние полгода уже заключено более 810 таких соглашений.

Если клиент продолжает игнорировать счета и не платит их, "Киевтеплоэнерго" будет вынуждено взимать долги через суд. В таком случае сумма взыскания может превысить сам долг на 20% из-за судебных и других сопутствующих расходов. После определения суда средства могут быть принудительно списаны со счета, а также может быть арестовано или ограничено право пользования средствами на счете или имуществом, добавляют в пресс-службе.

Как можно оплатить услуги

Оплачивать услуги теплоснабжения и поставки горячей воды клиенты могут через личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго или Центра коммунального сервиса, мобильное приложение "Коммуналка", по QR -коду на счете-сообщении, через онлайн платежные системы, а также в отделениях банков или других финансовых учреждениях .

Напомним, в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.