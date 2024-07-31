В Україні зафіксовано понад 700 тисяч боргів за комуналку: де проживає найбільша кількість боржників

З початку повномасштабного вторгнення борги за комунальні послуги в Україні збільшились на третину, згідно з даними Єдиного реєстру боржників. Станом на кінець липня, в Україні зафіксовано 701 тисячу проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги (ЖКП), що на 37% більше, ніж у лютому 2022 року, коли в реєстрі було 512 359 проваджень через несплату комунальних послуг. Про це повідомили у Опендатабот.

Зазначається, що наприкінці минулого року в Єдиному реєстрі боржників було зареєстровано 659 684 борги за комунальні послуги. За наступні півроку ця цифра зросла на 6,3%, досягнувши 701 051 провадження.

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області, де кількість проваджень перевищує 100 тисяч, що складає 14,3% від загальної суми. За нею йдуть Харківська та Донецька області з 94,8 тисячами і 79,7 тисячами боргів відповідно.

Основна частина боргів припадає на несплату за опалення, яке становить 36,9% від загальної кількості боргів, що дорівнює 258,8 тисячі. На другому місці — борги за водопостачання, що складають 18,6% або 130,2 тисячі. Борги за електроенергію займають третю позицію з 67,9 тисячами або 9,7%.

Окрім того, українці мають борги за житлове обслуговування — 67,1 тисячі, що складає 9,6% від загальної кількості, за газопостачання — 59,7 тисячі, або 8,5%, та за вивіз відходів — 7,6 тисячі, що становить 1,1%.

Водночас, у 15,6% випадків не вдалося точно визначити, за які саме послуги є борги, що дорівнює приблизно 109 тисячам проваджень.



Нагадамо, у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.

Однак споживачі, які тимчасово відсутні у своїх житлових приміщеннях понад 30 днів, можуть уникнути нарахування плати за невикористані послуги, надавши постачальникам комунальних послуг відповідну заяву та документальне підтвердження.

Джерело фото: ua.depositphotos.com