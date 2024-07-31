В Украине зафиксировано более 700 тысяч долгов за коммуналку: где проживает наибольшее количество должников

С начала полномасштабного вторжения долги за коммунальные услуги в Украине увеличились на треть, согласно данным Единого реестра должников. По состоянию на конец июля, в Украине зафиксировано 701 тысячу производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что на 37% больше, чем в феврале 2022 года, когда в реестре было 512 359 производств из-за неуплаты коммунальных услуг. Об этом сообщили в Опендатаботе.

Отмечается, что в конце прошлого года в Едином реестре должников было зарегистрировано 659684 долга за коммунальные услуги. За следующие полгода эта цифра выросла на 6,3%, достигнув 701 051 производства.

Больше всего должников проживает в Днепропетровской области, где количество производств превышает 100 тысяч, что составляет 14,3% от общей суммы. За ней следуют Харьковская и Донецкая области с 94,8 тысячами и 79,7 тысячами долгов соответственно.

Основная часть долгов приходится на неуплату за отопление, которое составляет 36,9% от общего количества долгов, что составляет 258,8 тысячи. На втором месте – долги за водоснабжение, составляющие 18,6% или 130,2 тысячи. Долги за электроэнергию занимают третью позицию с 67,9 тысяч или 9,7%.

Кроме того, у украинцев долги за жилищное обслуживание — 67,1 тысячи, что составляет 9,6% от общего количества, за газоснабжение — 59,7 тысячи, или 8,5%, и за вывоз отходов — 7,6 тысячи, что составляет 1,1%.

В то же время, в 15,6% случаев не удалось точно определить, за какие именно услуги есть долги, равные примерно 109 тысячам производств.



Напомним, в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги , позволив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.

Однако потребители, временно отсутствующие в своих жилых помещениях более 30 дней, могут избежать начисления платы за неиспользованные услуги, предоставив поставщикам коммунальных услуг соответствующее заявление и документальное подтверждение.

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