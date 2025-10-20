Українці все частіше скаржаться на колекторів: які компанії заробляють найбільше

Національний банк України за останні 4 роки отримав понад 3,1 тисячі скарг щодо діяльності колекторських компаній. З них майже тисяча скарг вже надійшла цьогоріч. Наразі 74 колекторські компанії працюють в Україні, а їх сукупний дохід за минулий рік склав понад 1 млрд грн. Власником кожної 9 колекторської компанії є одна й та сама людина.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Цьогоріч скарг вже більше, ніж за весь минулий рік

Зазначається, що 3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній отримав НБУ з моменту набуття чинності нового закону про колекторську діяльність у 2021 році. Понад 60% цих скарг надійшло упродовж лише останніх двох років.

958 скарг на колекторів вже зафіксували цьогоріч. Це вже більше, ніж за весь минулий рік.

За даними аналітиків, у середньому, Нацбанк отримує 104 звернення на місяць — на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у 2023-му.

74 колекторські компанії в реєстрі НБУ

В "Опендатабот" підкреслюють, що з 2021 року звертатися до боржників можуть лише ті колектори, що зареєстровані у Реєстрі колекторських компаній НБУ. Через порушення правил роботи, описаних у законі, недоброчесні колектори можуть потрапити під санкції: від штрафу до обмеження роботи та навіть виключення з реєстру.

82 колекторські компанії були включені до спеціального реєстру НБУ від початку роботи реєстру. Найактивніше реєстрація відбувалася у перший рік — тоді до списку потрапили 62 компанії. Надалі процес значно сповільнився: у 2022 році додалося лише п’ять компаній, а у 2025 році — поки що лише одна.

За цей час 8 компаній втратили право працювати на ринку: половина — за власним бажанням, решта — через порушення вимог.

Нині у реєстрі залишаються 74 компанії.

Скільки заробляють

Понад 70% колекторських компаній з реєстру знаходяться у Києві — 54 фірми. Ще 6 працюють у Запорізькій області та 5 — у Чернігівській.

1,01 млрд грн сягнув сукупний дохід 74 колекторських компаній за минулий рік, а чистий прибуток — 384,7 млн грн.

Абсолютним лідером стала фінансова компанія «ЄАПБ», що входить до фінансово-промислової групи ТАС Сергія Тігіпка. Її дохід у 2024 році становив 409,2 млн грн, прибуток — 156,4 млн грн. Разом із пов’язаною компанією «ЄАПБ», яка також перебуває у реєстрі, група ТАС забезпечила 41% доходу всієї індустрії та 92% чистого прибутку.

До трійки лідерів також увійшли «Смартфінанс» із доходом 90,3 млн грн (власники — Ольга Дума та Олександр Дрозд) та «Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ.» (71,3 млн грн, бенефіціар — швед Йоста Леннарт Огрен). Разом із другою компанією цього власника «Дебтфорт Україна» вони отримали майже 93 млн грн доходу.

Аналітики зауважують, що у реєстрі багато компаній, які мають одного і того ж власника. Рекорд належить В’ячеславу Голубу, якому належать одразу вісім компаній, тобто майже кожна дев’ята у реєстрі. Сукупно вони отримали 52,8 млн грн доходу за 2024 рік і отримали 4 млн грн чистого прибутку.

Що таке колекторські компанії?

Колекторська компанія — це спеціалізована організація, яка займається поверненням боргів за кредитами або іншими видами заборгованості від імені банків чи інших кредиторів. Вона має повноваження врегульовувати заборгованість та здійснювати її стягнення.

Такі компанії є юридичними особами, зареєстрованими в Національному банку України, і можуть працювати як від імені кредиторів, так і купувати борги для їх подальшого стягнення.

Колекторські компанії мають право вирішувати питання заборгованості позасудовим шляхом, без звернення до суду.

Нагадаємо, 15 вересня 2025 року в Україні офіційно набрав чинності оновлений порядок реєстрації колекторських компаній, затверджений НБУ. Нові правила покликані врегулювати практичні питання, удосконалити процедуру реєстрації та контроль за діяльністю колекторів, а також посилити захист прав боржників.