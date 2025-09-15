- Категорія
Нацбанк оновив порядок реєстрації колекторських компаній: що змінилось
Сьогодні, 15 вересня 2025 року, в Україні офіційно набирає чинності оновлений порядок реєстрації колекторських компаній, затверджений Національним банком. Нові правила покликані врегулювати практичні питання, удосконалити процедуру реєстрації та контроль за діяльністю колекторів, а також посилити захист прав боржників.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Про порядок реєстрації колекторських компаній
Зміни передбачають:
- Актуалізацію ознак небездоганної ділової репутації колекторських компаній, їхніх власників істотної участі та керівників;
- Уточнення відомостей, що містяться в реєстрі колекторських компаній;
- Оновлення форм документів, які подаються до Національного банку для набуття статусу колекторської компанії.
У зв’язку з розширенням переліку ознак небездоганної ділової репутації, колекторські компанії протягом шести місяців з дня набрання чинності змін до положення про реєстрацію повинні подати до Національного банку України:
- Письмове запевнення в довільній формі, що містить повну та достовірну інформацію про проведену перевірку керівників і власників істотної участі компанії на відповідність вимогам ділової репутації, визначеним Положенням;
- Анкету з описом бізнес-намірів у разі виявлення будь-якої ознаки небездоганної ділової репутації.
Що таке колекторські компанії?
Колекторська компанія — це спеціалізована організація, яка займається поверненням боргів за кредитами або іншими видами заборгованості від імені банків чи інших кредиторів. Вона має повноваження врегульовувати заборгованість та здійснювати її стягнення.
Такі компанії є юридичними особами, зареєстрованими в Національному банку України, і можуть працювати як від імені кредиторів, так і купувати борги для їх подальшого стягнення.
Колекторські компанії мають право вирішувати питання заборгованості позасудовим шляхом, без звернення до суду.