Нацбанк оновив порядок реєстрації колекторських компаній: що змінилось

Сьогодні, 15 вересня 2025 року, в Україні офіційно набирає чинності оновлений порядок реєстрації колекторських компаній, затверджений Національним банком. Нові правила покликані врегулювати практичні питання, удосконалити процедуру реєстрації та контроль за діяльністю колекторів, а також посилити захист прав боржників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Про порядок реєстрації колекторських компаній

Зміни передбачають:

Актуалізацію ознак небездоганної ділової репутації колекторських компаній, їхніх власників істотної участі та керівників;

Уточнення відомостей, що містяться в реєстрі колекторських компаній;

Оновлення форм документів, які подаються до Національного банку для набуття статусу колекторської компанії.

У зв’язку з розширенням переліку ознак небездоганної ділової репутації, колекторські компанії протягом шести місяців з дня набрання чинності змін до положення про реєстрацію повинні подати до Національного банку України:

Письмове запевнення в довільній формі, що містить повну та достовірну інформацію про проведену перевірку керівників і власників істотної участі компанії на відповідність вимогам ділової репутації, визначеним Положенням;

Анкету з описом бізнес-намірів у разі виявлення будь-якої ознаки небездоганної ділової репутації.

Що таке колекторські компанії?

Колекторська компанія — це спеціалізована організація, яка займається поверненням боргів за кредитами або іншими видами заборгованості від імені банків чи інших кредиторів. Вона має повноваження врегульовувати заборгованість та здійснювати її стягнення.

Такі компанії є юридичними особами, зареєстрованими в Національному банку України, і можуть працювати як від імені кредиторів, так і купувати борги для їх подальшого стягнення.

Колекторські компанії мають право вирішувати питання заборгованості позасудовим шляхом, без звернення до суду.