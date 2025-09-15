Нацбанк обновил порядок регистрации коллекторских компаний: что изменилось

Сегодня, 15 сентября 2025 года, в Украине официально вступает в силу обновленный порядок регистрации коллекторских компаний, утвержденный Национальным банком. Новые правила призваны урегулировать практические вопросы, усовершенствовать процедуру регистрации и контроль деятельности коллекторов, а также усилить защиту прав должников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка.

О порядке регистрации коллекторских компаний

Изменения предполагают:

Актуализацию признаков небезупречной деловой репутации коллекторских компаний, их владельцев существенного участия и руководителей;

Уточнение сведений, содержащихся в реестре коллекторских компаний;

Обновление форм документов, которые подаются в Национальный банк для получения статуса коллекторской компании.

В связи с расширением перечня признаков небезупречной деловой репутации, коллекторские компании в течение шести месяцев со дня вступления в силу изменений в положение о регистрации должны подать в Национальный банк Украины:

Письменное заверение в произвольной форме, содержащей полную и достоверную информацию о проведенной проверке руководителей и владельцев существенного участия компании в соответствии с требованиями деловой репутации, определенными положением;

Анкету с описанием бизнес-намерений в случае выявления какого-либо признака небезупречной деловой репутации.

Что такое коллекторские компании?

Коллекторская компания – это специализированная организация, занимающаяся возвратом долгов по кредитам или другим видам задолженности от имени банков или других кредиторов. Она имеет полномочия регулировать задолженность и осуществлять ее взыскание.

Такие компании являются юридическими лицами, зарегистрированными в Национальном банке Украины, и могут работать как от имени кредиторов, так и покупать долги по их дальнейшему взысканию.

Коллекторские компании вправе решать вопросы задолженности внесудебным путем, без обращения в суд.