Нацбанк обновил порядок регистрации коллекторских компаний: что изменилось
Сегодня, 15 сентября 2025 года, в Украине официально вступает в силу обновленный порядок регистрации коллекторских компаний, утвержденный Национальным банком. Новые правила призваны урегулировать практические вопросы, усовершенствовать процедуру регистрации и контроль деятельности коллекторов, а также усилить защиту прав должников.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Национального банка.
О порядке регистрации коллекторских компаний
Изменения предполагают:
- Актуализацию признаков небезупречной деловой репутации коллекторских компаний, их владельцев существенного участия и руководителей;
- Уточнение сведений, содержащихся в реестре коллекторских компаний;
- Обновление форм документов, которые подаются в Национальный банк для получения статуса коллекторской компании.
В связи с расширением перечня признаков небезупречной деловой репутации, коллекторские компании в течение шести месяцев со дня вступления в силу изменений в положение о регистрации должны подать в Национальный банк Украины:
- Письменное заверение в произвольной форме, содержащей полную и достоверную информацию о проведенной проверке руководителей и владельцев существенного участия компании в соответствии с требованиями деловой репутации, определенными положением;
- Анкету с описанием бизнес-намерений в случае выявления какого-либо признака небезупречной деловой репутации.
Что такое коллекторские компании?
Коллекторская компания – это специализированная организация, занимающаяся возвратом долгов по кредитам или другим видам задолженности от имени банков или других кредиторов. Она имеет полномочия регулировать задолженность и осуществлять ее взыскание.
Такие компании являются юридическими лицами, зарегистрированными в Национальном банке Украины, и могут работать как от имени кредиторов, так и покупать долги по их дальнейшему взысканию.
Коллекторские компании вправе решать вопросы задолженности внесудебным путем, без обращения в суд.