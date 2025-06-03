НБУ включил новую компанию в реестр коллекторов

Национальный банк 2 июня 2025 года включил ООО "Служба взыскания активов" в реестр коллекторских компаний.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Компания получила разрешение на деятельность

ООО "Служба взыскания активов" включено в реестр коллекторских компаний.

Только компании, внесенные в этот реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам от имени других лиц.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Служба взыскания активов" было зарегистрировано в 2025 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 30 тыс. грн.

Основным видом деятельности компании являются услуги по взиманию платежей и ведению кредитных историй. Кроме того, компания занимается обработкой данных, размещением информации в Интернете и другими информационными услугами. Также она предоставляет в аренду и управляет собственной или арендованной недвижимостью.

Бенефициарный владелец – Козинец Людмила.

Что такое коллекторские компании?

Коллекторская компания – это специализированная организация, занимающаяся возвратом долгов по кредитам или другим видам задолженности от имени банков или других кредиторов. Она имеет полномочия регулировать задолженность и осуществлять ее взыскание.

Такие компании являются юридическими лицами, зарегистрированными в Национальном банке Украины, и могут работать как от имени кредиторов, так и покупать долги по их дальнейшему взысканию.

Коллекторские компании вправе решать вопросы задолженности внесудебным путем, без обращения в суд.