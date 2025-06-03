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НБУ включил новую компанию в реестр коллекторов
Национальный банк 2 июня 2025 года включил ООО "Служба взыскания активов" в реестр коллекторских компаний.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Компания получила разрешение на деятельность
ООО "Служба взыскания активов" включено в реестр коллекторских компаний.
Только компании, внесенные в этот реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам от имени других лиц.
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Служба взыскания активов" было зарегистрировано в 2025 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 30 тыс. грн.
Основным видом деятельности компании являются услуги по взиманию платежей и ведению кредитных историй. Кроме того, компания занимается обработкой данных, размещением информации в Интернете и другими информационными услугами. Также она предоставляет в аренду и управляет собственной или арендованной недвижимостью.
Бенефициарный владелец – Козинец Людмила.
Что такое коллекторские компании?
Коллекторская компания – это специализированная организация, занимающаяся возвратом долгов по кредитам или другим видам задолженности от имени банков или других кредиторов. Она имеет полномочия регулировать задолженность и осуществлять ее взыскание.
Такие компании являются юридическими лицами, зарегистрированными в Национальном банке Украины, и могут работать как от имени кредиторов, так и покупать долги по их дальнейшему взысканию.
Коллекторские компании вправе решать вопросы задолженности внесудебным путем, без обращения в суд.