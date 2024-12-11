Реестр коллекторских компаний пополнился двумя новыми участниками

Национальный банк Украины принял решение о включении ООО "Колекторская компания "Прайм коллект" и ООО "Международный альянс защиты кредиторов" в реестр коллекторских компаний. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 9 декабря 2024 года.

Национальный банк отмечает, что право на предоставление услуг по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу третьих лиц имеют только компании, включенные в этот реестр.

Кто такие коллекторы

Коллекторские компании – это финансовые учреждения, созданные и зарегистрированные в порядке, установленном законом, целью деятельности которых является взыскание так называемых "проблемных задолженностей" .

Обязательным условием осуществления коллекторской деятельности является включение в реестр коллекторских компаний, который ведется Национальным банком Украины.

Но они имеют право обратиться в суд с целью взыскания переуступленного им долга и в случае положительного решения суда обращаться в исполнительную службу для взыскания задолженности .

Напомним, в октябре количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 926 (по состоянию на 01 октября 2024 года) до 897 (по состоянию на 01 ноября 2024 года).

Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины (НБУ) одобрило концепцию проведения оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.