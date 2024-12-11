Реєстр колекторських компаній поповнився двома новими учасниками

Національний банк України ухвалив рішення про включення ТОВ “Колекторська компанія” Прайм колект" та ТОВ “Міжнародний альянс захисту кредиторів” до реєстру колекторських компаній. Про це інформує пресслужба регулятора.

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Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 грудня 2024 року.

Національний банк наголошує, що право на надання послуг з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь третіх осіб мають тільки компанії, що включені до згаданого реєстру.

Хто такі колектори

Колекторські компанії – це фінансові установи, створені та зареєстровані в порядку, встановленому законом, метою діяльності яких є стягнення так званих "проблемних заборгованостей".

Обов’язковою умовою здійснення колекторської діяльності є включення до реєстру колекторських компаній, який ведеться Національним банком України.

Колектори не мають права примусово стягувати заборгованості. Але вони мають право звернутися до суду з метою стягнення переуступленого їм боргу і у випадку позитивного рішення суду звертатися до виконавчої служби для стягнення заборгованості.

Нагадаємо, у жовтні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 926 (станом на 01 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 01 листопада 2024 року). Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.