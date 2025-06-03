НБУ включив нову компанію до реєстру колекторів

Національний банк 2 червня 2025 року включив ТОВ “Служба стягнення активів” до реєстру колекторських компаній.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Компанія отримала дозвіл на діяльність

ТОВ "Служба стягнення активів" включено до реєстру колекторських компаній.

Лише компанії, внесені до цього реєстру, мають право надавати послуги з врегулювання заборгованості за споживчими кредитами від імені інших осіб.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Служба стягнення активів" було зареєстровано в 2025 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 30 тис. грн.

Основним видом діяльності компанії є послуги зі стягнення платежів та ведення кредитних історій. Крім того, компанія займається обробкою даних, розміщенням інформації в інтернеті та іншими інформаційними послугами. Також вона надає в оренду та управляє власною або орендованою нерухомістю.

Бенефіціарний власник - Козинець Людмила.

Що таке колекторські компанії?

Колекторська компанія — це спеціалізована організація, яка займається поверненням боргів за кредитами або іншими видами заборгованості від імені банків чи інших кредиторів. Вона має повноваження врегульовувати заборгованість та здійснювати її стягнення.

Такі компанії є юридичними особами, зареєстрованими в Національному банку України, і можуть працювати як від імені кредиторів, так і купувати борги для їх подальшого стягнення.

Колекторські компанії мають право вирішувати питання заборгованості позасудовим шляхом, без звернення до суду.