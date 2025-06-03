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НБУ включив нову компанію до реєстру колекторів
Національний банк 2 червня 2025 року включив ТОВ “Служба стягнення активів” до реєстру колекторських компаній.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.
Компанія отримала дозвіл на діяльність
ТОВ "Служба стягнення активів" включено до реєстру колекторських компаній.
Лише компанії, внесені до цього реєстру, мають право надавати послуги з врегулювання заборгованості за споживчими кредитами від імені інших осіб.
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Служба стягнення активів" було зареєстровано в 2025 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 30 тис. грн.
Основним видом діяльності компанії є послуги зі стягнення платежів та ведення кредитних історій. Крім того, компанія займається обробкою даних, розміщенням інформації в інтернеті та іншими інформаційними послугами. Також вона надає в оренду та управляє власною або орендованою нерухомістю.
Бенефіціарний власник - Козинець Людмила.
Що таке колекторські компанії?
Колекторська компанія — це спеціалізована організація, яка займається поверненням боргів за кредитами або іншими видами заборгованості від імені банків чи інших кредиторів. Вона має повноваження врегульовувати заборгованість та здійснювати її стягнення.
Такі компанії є юридичними особами, зареєстрованими в Національному банку України, і можуть працювати як від імені кредиторів, так і купувати борги для їх подальшого стягнення.
Колекторські компанії мають право вирішувати питання заборгованості позасудовим шляхом, без звернення до суду.