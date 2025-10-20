Украинцы все чаще жалуются на коллекторов: какие компании зарабатывают больше всего

Национальный банк Украины за последние 4 года получил более 3,1 тысяч жалоб о деятельности коллекторских компаний. Из них около тысячи жалоб уже поступило в этом году. В настоящее время 74 коллекторских компании работают в Украине, а их совокупный доход за прошлый год составил более 1 млрд грн. Владельцем каждой 9 коллекторской компании является один и тот же человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

В этом году жалоб уже больше, чем за весь прошлый год

Отмечается, что 3101 жалобу на деятельность коллекторских компаний получил НБУ с момента вступления в силу нового закона о коллекторской деятельности в 2021 году. Более 60% этих жалоб поступило за последние два года.

958 жалоб на коллекторов уже зафиксировали в этом году. Это уже больше, чем за прошлый год.

По данным аналитиков, в среднем Нацбанк получает 104 обращения в месяц — на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2023-м.

74 коллекторские компании в реестре НБУ

В "Опендатабот" подчеркивают, что с 2021 года обращаться к должникам могут только те коллекторы, зарегистрированные в Реестре коллекторских компаний НБУ. Из-за нарушения правил работы, описанных в законе, недобродетели могут попасть под санкции: от штрафа до ограничения работы и даже исключения из реестра.

82 коллекторские компании были включены в специальный реестр НБУ с начала работы реестра. Активнее всего регистрация проходила в первый год — тогда в список попали 62 компании. В дальнейшем процесс значительно замедлился: в 2022 году добавилось только пять компаний, а в 2025 году пока только одна.

За это время 8 компаний потеряли право работать на рынке: половина — по собственному желанию, остальные из-за нарушений требований.

В настоящее время в реестре остаются 74 компании.

Сколько зарабатывают

Более 70% коллекторских компаний из реестра находятся в Киеве – 54 фирмы. Еще 6 работают в Запорожской области и 5 – в Черниговской.

1,01 млрд грн достиг совокупный доход 74 коллекторских компаний за прошлый год, а чистая прибыль - 384,7 млн грн.

Абсолютным лидером стала финансовая компания «ЕАПБ», входящая в финансово-промышленную группу ТАС Сергея Тигипко. Ее доход в 2024 году составил 409,2 млн грн, прибыль - 156,4 млн грн. Вместе со связанной компанией «ЕАПБ», также находящейся в реестре, группа ТАС обеспечила 41% дохода всей индустрии и 92% чистой прибыли.

В тройку лидеров также вошли "Смартфинанс" с доходом 90,3 млн грн (владельцы - Ольга Дума и Александр Дрозд) и "Кредитэкспресс Юкрейн ЭЛ.ЭЛ.СИ." (71,3 млн грн, бенефициар – швед Йоста Леннарт Огрен). Вместе со второй компанией этого владельца "Дебтфорт Украина" они получили почти 93 млн грн дохода.

Аналитики отмечают, что в реестре много компаний, имеющих одного и того же владельца. Рекорд принадлежит Вячеславу Голубу, которому принадлежат сразу восемь компаний, то есть почти каждая девятая в реестре. Совокупно они получили 52,8 млн. грн. дохода за 2024 год и получили 4 млн. грн. чистой прибыли.

Что такое коллекторские компании?

Коллекторская компания – это специализированная организация, занимающаяся возвратом долгов по кредитам или другим видам задолженности от имени банков или других кредиторов. Она имеет полномочия регулировать задолженность и осуществлять ее взыскание.

Такие компании являются юридическими лицами, зарегистрированными в Национальном банке Украины, и могут работать как от имени кредиторов, так и покупать долги по их дальнейшему взысканию.

Коллекторские компании вправе решать вопросы задолженности внесудебным путем, без обращения в суд.

Напомним, 15 сентября 2025 года в Украине официально вступил в силу обновленный порядок регистрации коллекторских компаний, утвержденный НБУ. Новые правила призваны урегулировать практические вопросы, усовершенствовать процедуру регистрации и контроль деятельности коллекторов, а также усилить защиту прав должников.