С одной гривны долга удается взыскать меньше копейки

5 318 969 исполнительных производств по долгам было передано на взыскание исполнителям за первые полгода 2025 года. Но реально деньги вернули лишь в 1,1 млн случаев. В то же время завершено было 1,5 млн производств на сумму 395,11 млрд грн. Пока реально с 1 грн долга удается взыскать менее 1 коп — это рекордно низкий показатель.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что некоторые долги были закрыты из-за невозможности реально взыскать деньги. Поэтому фактически было исполнено каждое пятое производство.

«Следует понимать, что завершение исполнительного производства не означает, что оно выполнено в полной мере. На простом языке в этот процент входят как полностью выполненные производства, так и выполненные частично или возвращенные взыскателю из-за того, что у должника не хватает имущества. Так что фактический показатель успеха значительно ниже», — комментирует Андрей Авторгов, частный исполнитель.

В "Опендатаботе" отмечают, что в течение предыдущих лет, в среднем, выполнялось каждое третье производство. Единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения, когда этот показатель упал каждый пятый за год.

Как взимают долги? ​

Аналитики отмечают, что даже открытие исполнительного производства отнюдь не гарантирует, что истец получит свои средства. Статистика показывает, что из года в год реально взысканные суммы уменьшаются.

За пол года 2025 года с одной гривны долга исполнителям удалось взыскать меньше копейки с каждой гривны долга. В прошлые годы эта сумма колебалась. Накануне полномасштабной удавалось получить 2,6 коп с каждой гривны долга, в первый год полномасштабной показатель ожидаемо упал до 1,6 коп с гривны, в 2023 году ситуация улучшилась до 3 коп с грн долга.

Подавляющее большинство производств в этом году (88%) по-прежнему реализуют государственные исполнители — 983 тыс. производств. На частных исполнителей приходится 130 тыс. производств (12%).

В то же время, 41% (6,12 млрд грн) от всех взысканных средств приходится на частных исполнителей, тогда как на государственных — 51% или 8,99 млрд грн.

Переломным стал прошлый год, когда во исполнение попал массив больших долгов РФ из-за нанесенного ущерба.

В частности, из-за нашествия российских долгов в прошлом году показатель взысканий упал до «рекордных» 1,15 коп. с 1 грн долга. До этого, в среднем, на выполнение поступало 400 млрд грн в год, однако после появления российских долгов сумма резко возросла до 1,68 трлн грн.

Денис Попов, руководитель юридического департамента "Опендатабота", адвокат, арбитражный управляющий, отмечает, что сегодняшняя статистика по взысканию долгов в Украине не отражает реальной ситуации.

"Это связано с тем, что в общие данные попадает отдельная категория судебных решений: те, которые приняты против России за последствия войны. Выполнить такие решения в Украине пока невозможно — просто нет соответствующих механизмов. Впрочем, они искусственно ухудшают общую картину исполнения решений — за год, когда эта категория была передана на выполнение, показатель взыскания".

По его мнению, подобные дела должны вестись отдельно от общей статистики взысканий. Это позволит объективно оценивать эффективность системы принудительного исполнения решений в Украине, не смешивая ее с решениями, которые пока не имеют перспективы фактического исполнения.

Заметим, по данным Единого реестра должников по состоянию на середину сентября 2025 рекордные 788 тысяч долгов за коммуналку насчитываются в Украине. Больше должников в прифронтовых регионах: Днепропетровщине, Харьковщине и Донбассе. Чаще украинцы задолжали за тепло и воду.