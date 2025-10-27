- Категория
С одной гривны долга удается взыскать меньше копейки
5 318 969 исполнительных производств по долгам было передано на взыскание исполнителям за первые полгода 2025 года. Но реально деньги вернули лишь в 1,1 млн случаев. В то же время завершено было 1,5 млн производств на сумму 395,11 млрд грн. Пока реально с 1 грн долга удается взыскать менее 1 коп — это рекордно низкий показатель.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".
Отмечается, что некоторые долги были закрыты из-за невозможности реально взыскать деньги. Поэтому фактически было исполнено каждое пятое производство.
«Следует понимать, что завершение исполнительного производства не означает, что оно выполнено в полной мере. На простом языке в этот процент входят как полностью выполненные производства, так и выполненные частично или возвращенные взыскателю из-за того, что у должника не хватает имущества. Так что фактический показатель успеха значительно ниже», — комментирует Андрей Авторгов, частный исполнитель.
В "Опендатаботе" отмечают, что в течение предыдущих лет, в среднем, выполнялось каждое третье производство. Единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения, когда этот показатель упал каждый пятый за год.
Как взимают долги?
Аналитики отмечают, что даже открытие исполнительного производства отнюдь не гарантирует, что истец получит свои средства. Статистика показывает, что из года в год реально взысканные суммы уменьшаются.
За пол года 2025 года с одной гривны долга исполнителям удалось взыскать меньше копейки с каждой гривны долга. В прошлые годы эта сумма колебалась. Накануне полномасштабной удавалось получить 2,6 коп с каждой гривны долга, в первый год полномасштабной показатель ожидаемо упал до 1,6 коп с гривны, в 2023 году ситуация улучшилась до 3 коп с грн долга.
Подавляющее большинство производств в этом году (88%) по-прежнему реализуют государственные исполнители — 983 тыс. производств. На частных исполнителей приходится 130 тыс. производств (12%).
В то же время, 41% (6,12 млрд грн) от всех взысканных средств приходится на частных исполнителей, тогда как на государственных — 51% или 8,99 млрд грн.
Переломным стал прошлый год, когда во исполнение попал массив больших долгов РФ из-за нанесенного ущерба.
В частности, из-за нашествия российских долгов в прошлом году показатель взысканий упал до «рекордных» 1,15 коп. с 1 грн долга. До этого, в среднем, на выполнение поступало 400 млрд грн в год, однако после появления российских долгов сумма резко возросла до 1,68 трлн грн.
Денис Попов, руководитель юридического департамента "Опендатабота", адвокат, арбитражный управляющий, отмечает, что сегодняшняя статистика по взысканию долгов в Украине не отражает реальной ситуации.
"Это связано с тем, что в общие данные попадает отдельная категория судебных решений: те, которые приняты против России за последствия войны. Выполнить такие решения в Украине пока невозможно — просто нет соответствующих механизмов. Впрочем, они искусственно ухудшают общую картину исполнения решений — за год, когда эта категория была передана на выполнение, показатель взыскания".
По его мнению, подобные дела должны вестись отдельно от общей статистики взысканий. Это позволит объективно оценивать эффективность системы принудительного исполнения решений в Украине, не смешивая ее с решениями, которые пока не имеют перспективы фактического исполнения.
Заметим, по данным Единого реестра должников по состоянию на середину сентября 2025 рекордные 788 тысяч долгов за коммуналку насчитываются в Украине. Больше должников в прифронтовых регионах: Днепропетровщине, Харьковщине и Донбассе. Чаще украинцы задолжали за тепло и воду.