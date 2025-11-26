Понад половину боргів за комуналку закрили без оплати заборгованості

Станом на початок листопада 2025 року 794 604 активні борги за комунальні послуги налічується в Україні. 60% цих боргів зайшли у глухий кут: вони формально завершені, проте не закриті — й стягнути гроші так і не вдалось.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що 60% справ, тобто понад 476 тисяч, уже завершені без реального стягнення. Борги так і залишилися в реєстрі, але виконавці просто не змогли стягнути заборгованість.

В "Опендатабот" зауважують, що 194 тисячі нових проваджень за комунальні борги вже було відкрито цьогоріч. З них дві третини досі залишаються відкритими (132 578 проваджень).

Де найбільше боргів за комуналку

Аналітики повідомляють, що найбільше за комуналку заборгували на Харківщині: 47,9 тисячі проваджень. Незначно відстала Дніпропетровщина з 45,4 тисячами проваджень.

Решта регіонів йдуть з відривом щонайменше втричі: Миколаївщина (11,9 тис.), Полтавщина (11,3 тис.) та Сумщина (8,5 тис.).

Українці найчастіше не платять за опалення

У 40% випадків українці в 2025 боргують за теплопостачання. На другому місці водопостачання (18%), далі — газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

Портрет боржника

Аналітики зазначають, що найбільша кількість проваджень відкрита проти людей віком 46–60 років — це майже 36% усіх випадків. А кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів.

Понад половину проваджень (55%) у поточному році відкрили проти жінок. А антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за борги за електроенергію.

"Усі вони були завершені через неможливість стягнення. Фактично, борги залишилися, а система тільки накопичила нові «мертві» справи", - констатують в "Опендатабот".

Зауважимо, 5 318 969 виконавчих проваджень щодо боргів було передано на стягнення виконавцям за перші пів року 2025. Але реально гроші повернули лише у 1,1 млн випадків. Водночас завершено було 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн. Наразі реально з 1 грн боргу вдається стягнути менш ніж 1 коп — це рекордно низький показник.