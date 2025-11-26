Более половины долгов за коммуналку закрыли без оплаты задолженности

По состоянию на начало ноября 2025 года 794 604 активных долга за коммунальные услуги насчитывается в Украине. 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что 60% дел, то есть более 476 тысяч, уже завершены без реального взыскания. Долги так и остались в реестре, но исполнители просто не смогли взыскать задолженность.

В "Опендатаботе" отмечают, что 194 тысячи новых производств за коммунальные долги уже было открыто в этом году. Из них две трети до сих пор остаются открытыми (132 578 производств).

Где больше всего долгов за коммуналку

Аналитики сообщают, что больше всего за коммуналку задолжали в Харьковской области: 47,9 тысячи производств. Незначительно отстала Днепропетровщина с 45,4 тысячами производств.

Остальные регионы идут на расстоянии не менее трех: Николаевщина (11,9 тыс.), Полтавщина (11,3 тыс.) и Сумщина (8,5 тыс.).

Украинцы чаще всего не платят за отопление

В 40% случаев украинцы в 2025 году задолжали за теплоснабжение. На втором месте водоснабжение (18%), далее – газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

Портрет должника

Аналитики отмечают, что наибольшее количество производств открыто против людей в возрасте 46–60 лет — это почти 36% всех случаев. А каждый четвертый долг приходится на пенсионеров.

Более половины производств (55%) в текущем году открыли против женщин. А антирекорд принадлежит 71-летней пенсионерке из Николаева, против которой только за этот год открыли 28 производств за долги за электроэнергию.

"Все они были завершены из-за невозможности взыскания. Фактически долги остались, а система только накопила новые "мертвые" дела", - констатируют в "Опендатабот".

Заметим, 5 318 969 исполнительных производств по долгам было передано на взыскание исполнителям за первые полгода 2025 года. Но реально деньги вернули лишь в 1,1 млн случаев. В то же время завершено было 1,5 млн производств на сумму 395,11 млрд грн. Пока реально с 1 грн долга удается взыскать менее 1 коп — это рекордно низкий показатель.