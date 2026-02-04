Запланована подія 2

Свириденко заявила, что перерасчет за коммуналку должны произвести автоматически

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко. / Правительственный портал

Согласно решению правительства, перерасчет за коммунальные услуги должны осуществить сами поставщики услуг и коммунальные предприятия. Он должен состояться автоматически за период с 1 января, без подачи дополнительных заявлений от граждан, и отразиться в платежках уже в феврале.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.

Во время ее встречи с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком она поручила обеспечить контроль за пересчетом платы за коммунальные услуги и реагировать на все случаи нарушения прав потребителей.

"Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать", - отметила Свириденко.

Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов. Правительство отмечает, что потребители должны платить исключительно за фактически полученные услуги.

Киев без тепла

Из-за массированных атак на критическую инфраструктуру Киева сотни многоэтажных домов остаются   без теплоснабжения.

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой – сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал   глава Деснянского района Максим Бахматов.

Автор:
Татьяна Гойденко