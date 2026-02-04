Запланована подія 2

Свириденко заявила, що перерахунок за комуналку мають провести автоматично

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко. / Урядовий портал

Згідно з рішенням уряду, перерахунок за комунальні послуги мають здійснити самі надавачі послуг і комунальні підприємства. Він має відбутися автоматично за період з 1 січня, без подання додаткових заяв від громадян, та відобразитися у платіжках уже в лютому.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлія Свириденко.

Під час її зустрічі з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком, вона доручила забезпечити контроль за перерахунком плати за комунальні послуги та реагувати на всі випадки порушення прав споживачів.

"Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати", - зазначила Свириденко.

Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Уряд наголошує, що споживачі повинні платити виключно за фактично отримані послуги.

Київ без тепла

Через масовані атаки на критичну інфраструктуру Києва сотні багатоповерхових будинків залишаються без теплопостачання.

У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими - сотні будинків залишилися без тепла на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. В умовах морозів і тривалих відключень проблема опалення виходить далеко за межі локальної аварії й перетворюється на системний виклик для міста.

При цьому в районі проживає майже пів мільйона людей — стільки ж, скільки в обласних центрах на кшталт Вінниці, Хмельницького, Житомира чи Полтави. Про масштаби кризи, відсутність резервних рішень та обмежені повноваження районної влади в інтерв’ю для Delo.ua розповів голова Деснянського району Максим Бахматов.

Автор:
Тетяна Гойденко