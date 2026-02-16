На українців масово подають до суду через борги за комуналку

В Україні комунальні служби почали масово судитися з громадянами щодо боргів за надані послуги. Юристи фіксують різке зростання кількості відповідних справ, які дедалі частіше доходять до судового розгляду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Стягнення боргів за комунальні послуги

За словами голови комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівниці адвокатського бюро адвоката Тетяни Даниленко, ключовою причиною цього стала зміна правового режиму щодо заборгованостей.

"Наразі в судах масово почали з’являтися справи про стягнення заборгованості за комунальні послуги… механізм "замороження" боргів більше не діє", — пояснила вона.

Що каже законодавство

Даниленко зауважила, що водночас українське законодавство не передбачає автоматичного списання боргів за житлово-комунальні послуги, а разі судового спору споживач може лише зменшити або частково оскаржити суму заборгованості за наявності відповідних підстав.

Юристка також нагадала, що з 1 січня 2026 року діє норма, яка зобов’язує надавачів послуг самостійно здійснювати перерахунок плати у разі ненадання або надання послуг неналежної якості — "автоматично, без заяв і звернень від жителів".

Окремо Даниленко звернула увагу на територіальні винятки: "звільнення від примусового стягнення боргів наразі діє лише для територій активних бойових дій" і не поширюється на зони потенційної загрози.

Також громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, не звільняються від обов’язку утримання житла, однак можуть зменшити частину нарахувань, звернувшись до постачальників послуг. Водночас оплата за опалення та утримання будинку залишається обов’язковою.

Ще одним важливим аспектом є позовна давність. За словами Даниленко, "загальна позовна давність тривалістю у три роки" застосовується судами лише у випадку, якщо споживач сам заявить про її сплив. При цьому на практиці постачальники часто намагаються стягнути борги за максимально тривалий період.

Суди стягують інфляційні втрати

Юрист адвокатського бюро Івана Хомича Олександр Груздєв підкреслює, що комунальні підприємства успішно стягують борги навіть без письмового договору. Він посилається на позицію Великої Палати Верховного Суду, згідно з якою фактичне користування послугами вважається договірними відносинами.

"Окрім основного боргу, суди стягують інфляційні втрати та 3% річних за весь час прострочення", — наголосив він.

Груздєв нагадав, що закон забороняє стягувати борги, які виникли після 24 лютого 2022 року, зі споживачів, що залишили місце проживання, а також застосовувати фінансові санкції в зонах бойових дій чи окупації. Разом із тим, "сам воєнний стан не звільняє громадян України від обов’язку сплати за комунальні послуги загалом", а єдину модель погашення накопичених боргів буде сформовано вже після його завершення.

Адвокат Євген Буліменко підтверджує: у разі наявності заборгованості виконавці послуг звертаються до суду, і "такі позови в переважній більшості задовольняються судами", якщо споживач не доведе помилковість нарахувань. Також поширеною є й практика судових наказів — коли рішення ухвалюється без судового засідання та виклику сторін.

Зауважимо, станом на початок листопада 2025 року 794 604 активні борги за комунальні послуги налічується в Україні. 60% цих боргів зайшли у глухий кут: вони формально завершені, проте не закриті — й стягнути гроші так і не вдалось.