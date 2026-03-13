Банкрутство фізичної особи в Україні: як законно врегулювати борги

В Україні зростає кількість справ про неплатоспроможність фізичних осіб. За даними судової статистики, у 2025 році господарські суди відкрили 1371 справу, тоді як у 2024 році їх було 962. Як працює процедура банкрутства для громадян, у яких випадках можна звернутися до суду та які наслідки має визнання людини банкрутом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Що таке неплатоспроможність

Неплатоспроможність — це стан, коли людина не може виконувати свої грошові зобов’язання перед кредиторами у встановлені строки. Про загрозу неплатоспроможності йдеться тоді, коли існують обставини, що свідчать: протягом наступних 12 місяців особа не зможе своєчасно виконувати свої фінансові зобов’язання.

Хто і коли може подати заяву

На відміну від процедури банкрутства юридичних осіб, розпочати процес визнання неплатоспроможності фізичної особи може виключно сама людина.

Подати заяву до господарського суду за місцем проживання можна за наявності хоча б однієї з таких підстав:

припинення погашення кредитів чи інших обов’язкових платежів у розмірі понад 50% від щомісячних зобов’язань протягом двох місяців;

відсутність майна, на яке може бути звернене стягнення, якщо заходи виконавчої служби щодо його розшуку виявилися безрезультатними;

наявність ознак загрози неплатоспроможності.

Водночас господарський суд може відмовити у відкритті провадження. Це відбувається у разі відсутності підстав для початку процедури, повного виконання боржником своїх зобов’язань перед кредиторами, притягнення особи до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов’язані з неплатоспроможністю, або якщо особу вже визнавали банкрутом протягом останніх п’яти років.

Які документи необхідно подати

Разом із заявою до суду боржник має подати пакет документів, які підтверджують його фінансовий та майновий стан. Зокрема, йдеться про:

декларацію про майновий стан, у тому числі щодо членів сім’ї;

перелік кредиторів і боржників із зазначенням сум заборгованості;

документи, що підтверджують доходи та трудову діяльність;

опис майна разом із підтвердними документами;

інформацію про банківські рахунки та рахунки в інших фінансових установах;

копії правочинів щодо цінного майна, укладених протягом останнього року.

Крім того, заявник повинен подати пропозиції щодо врегулювання боргів — проєкт плану їх реструктуризації.

Відкриття провадження

Якщо немає підстав для відмови чи повернення заяви, суд не пізніше п’яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу про відкриття провадження. У ній зазначають дату підготовчого засідання — впродовж 15 робочих днів з дня постановлення ухвали.

Суд призначає арбітражного керуючого, який не є представником ні боржника, ні кредиторів. Він здійснює аналіз фінансового стану боржника, організовує взаємодію між боржником та кредиторами, контролює обґрунтованість вимог кредиторів та дотримання боржником вимог закону, зокрема принципу добросовісності, і звітує перед судом.

З моменту відкриття провадження припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій та вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів (крім аліментів і відшкодування шкоди).

Процедури у справі про неплатоспроможність

1. Реструктуризація боргів

Процедура реструктуризації дозволяє боржнику змінювати строки та порядок виконання зобов’язань, відстрочувати або розстрочувати їх, списувати частину боргів або передавати виконання зобов’язань третім особам.

У плані реструктуризації зазначаються:

сума, яка буде виплачена кредиторам;

сума, яка буде списана після виконання плану;

мінімальна щомісячна сума для побутових потреб боржника та членів його сім’ї (не менше одного прожиткового мінімуму на особу);

сума щомісячних обов’язкових платежів, наприклад аліментів.

Податковий борг, що виник протягом трьох років до відкриття провадження, списується.

Борги, що не підлягають реструктуризації:

аліменти;

відшкодування шкоди здоров’ю або смерті;

внески на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Якщо боржник виконує план реструктуризації, суд закриває провадження, а особа звільняється від боргів відповідно до закону.

2. Погашення боргів

Якщо протягом 120 днів кредитори не схвалили план реструктуризації, вводиться процедура погашення боргів через реалізацію майна боржника.

Майно, що не підлягає продажу:

житло як єдине місце проживання сім’ї (квартира ≤60 м², житловий будинок ≤120 м²) та інше майно, на яке не можна звернути стягнення;

кошти на рахунках у пенсійних фондах і фондах соцстрахування.

Якщо майна недостатньо, борги вважаються погашеними, крім випадків, передбачених законом.

Борги, що не списуються

Після завершення процедури не списуються:

борги за кримінальні правопорушення;

аліменти;

інші особисті обов’язки, пов’язані з особистістю боржника.

Наслідки банкрутства

Протягом 5 років після визнання банкрутом:

заборонено відкривати нове провадження про неплатоспроможність (крім випадку повного погашення боргів);

боржник має письмово повідомляти про неплатоспроможність при укладанні кредитних або заставних договорів.

Протягом 3 років особа не вважається такою, що має бездоганну ділову репутацію.

Суд, закриваючи провадження, ухвалює рішення про звільнення особи від боргів.

Ці процедури застосовуються як до фізичних осіб, так і до фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, в Україні комунальні служби почали масово судитися з громадянами щодо боргів за надані послуги. Юристи фіксують різке зростання кількості відповідних справ, які дедалі частіше доходять до судового розгляду.