780 компаний стали банкротами в 2025 году: какие сферы и регионы лидируют

По данным Верховного суда Украины, 780 компаний приступили к процессу судебного банкротства в 2025 году. И это всего 10% от всех прекращений деятельности. Обращения крупнейших компаний-банкротов колеблются от 3,4 до 7,7 млрд грн. Неплатежеспособными в прошлом году становились компании, занимающиеся оптовой торговлей и сельским хозяйством. По количеству бизнес-банкротов лидирует Киев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что преимущественно компании в Украине проходят через процедуру самостоятельного прекращения — это 60% случаев. Всего 8 191 компания, проходящая процедуру, связанную с прекращением или сменой работы бизнеса, зафиксирована в прошлом году в Украине.

Чаще банкротеют ООО — это 84% случаев в 2025 году.

Только в 48 случаях банкроты пытаются удержаться на плаву: восстановить платежеспособность и продолжить работу с помощью процедуры санации. Впрочем, это менее 1% случаев.

Все чаще владельцы выбирают превентивную реструктуризацию: 8 дел в 6 компаниях открыто в 2025 году. Аналитики объясняют, что это случаи, когда бизнес начинает реструктуризацию еще до возникновения неплатежеспособности, пытаясь не довести ситуацию до банкротства.

Какие компании чаще всего банкротят в Украине?

Чаще банкротами становятся компании по оптовой торговле: 266 предприятий. На втором месте - сельское хозяйство: 71 компания. Далее следуют операции с недвижимостью – 53 компании, строительство – 48 компаний и розничная торговля – 38 компаний.

В топ-10 компаний, против которых открыты процедуры банкротства, попали предприятия, еще недавно оперировавшие доходами от 3,4 до 7,7 млрд грн. Самое большое дело касается "Дегс холдинг", которая занималась торговлей газом и имела более 7,7 млрд грн дохода за 2024 год. Далее следуют "Прайд Солюшнс Украина" с доходом 6,08 млрд грн и "Опт-Системс" - 5,46 млрд грн.

Абсолютный региональный лидер - Киев

По данным аналитиков, больше процедур банкротства в отношении бизнеса открывают в Киеве — 140 компаний (18%).

Почти столько же в прифронтовой Запорожской области – 138 компаний (17,7%). Следуют Киевщина - 86 компании (11%), Днепропетровщина - 85 (10,9%) и Одесщина - 53 компании (6,8%).

Напомним, по данным Единого государственного реестра, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. Каждый восьмой закрытый в прошлом году бизнес работал в Киеве. В среднем, рядовой украинский ФЛП существует 2 года и 4 месяца. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее "живучими" оказались ФЛП-курьеры.