Электромобили лидируют: названы самые популярные подержанные авто в возрасте до 5 лет

В прошлом месяце украинцы приобрели 9,6 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

В октябре в общей сложности было ввезено и поставлено на учет 26,1 тыс. подержанных автомобилей, поэтому доля относительно "свежих" авто составила 37%.

Электрокары – абсолютные лидеры

В сегменте импортируемых авто до 5 лет наибольшим спросом пользуются электромобили – 57%. Далее за долей следуют:

Бензиновые авто – 29%,

Гибридные – 9%,

Дизельные – 4%,

Авто с ГБО – 1%.

Топ-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет.

Tesla Model Y – 942 ед.

Tesla Model 3 – 602 ед.

Kia Niro – 438 ед.

Nissan Rogue – 290 ед.

Hyundai Kona – 280 ед.

Mazda CX-5 – 241 ед.

Volkswagen Tiguan – 227 ед.

Audi e-tron Sportback – 185 ед.

Hyundai Ioniq 5 – 183 ед.

Chevrolet Bolt – 182 ед.

Добавим, в сентябре украинцы приобрели 8,2 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 35% всех ввезенных машин.