Электромобили лидируют: названы самые популярные подержанные авто в возрасте до 5 лет
В прошлом месяце украинцы приобрели 9,6 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
В октябре в общей сложности было ввезено и поставлено на учет 26,1 тыс. подержанных автомобилей, поэтому доля относительно "свежих" авто составила 37%.
Электрокары – абсолютные лидеры
В сегменте импортируемых авто до 5 лет наибольшим спросом пользуются электромобили – 57%. Далее за долей следуют:
- Бензиновые авто – 29%,
- Гибридные – 9%,
- Дизельные – 4%,
- Авто с ГБО – 1%.
Топ-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет.
- Tesla Model Y – 942 ед.
- Tesla Model 3 – 602 ед.
- Kia Niro – 438 ед.
- Nissan Rogue – 290 ед.
- Hyundai Kona – 280 ед.
- Mazda CX-5 – 241 ед.
- Volkswagen Tiguan – 227 ед.
- Audi e-tron Sportback – 185 ед.
- Hyundai Ioniq 5 – 183 ед.
- Chevrolet Bolt – 182 ед.
Добавим, в сентябре украинцы приобрели 8,2 тыс. импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, что составляет 35% всех ввезенных машин.