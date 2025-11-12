- Категория
Украинцы купили более 10 тысяч электрокаров в октябре: какая марка лидирует
В октябре украинский автопарк пополнился почти 10,5 тысяч электромобилей (BEV). Это на 145% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Основную долю составляли легковые автомобили – 10 221 единица, из которых 2 406 были новыми (+148%), а 7 815 – подержанные (+147%).
Кроме того, украинцы зарегистрировали 274 коммерческих электромобиля, среди которых 46 были новыми (для сравнения, в октябре 2024 года из 153 коммерческих BEV только 17 были новыми).
Топ-5 новых электромобилей октября:
- Volkswagen ID.Unyx - 441 ед.
- BYD Song Plus EV - 387 ед.
- BYD Leopard 3 - 261 ед.
- Zeekr 7X - 169 ед.
- BYD Sea Lion 07 - 149 ед.
Топ-5 подержанных электромобилей, импортируемых в октябре:
- Tesla Model Y - 942 ед.
- Tesla Model 3 - 862 ед.
- Nissan Leaf - 697 ед.
- Kia Niro EV - 490 ед.
- Renault Zoe - 351 ед.
Добавим, в октябре 2025 года доля "свежепригнанных" подержанных электромобилей составила 57,3%, превысив совокупные продажи новых авто и внутренние перепродажи.