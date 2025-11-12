Запланована подія 2

Украинцы купили более 10 тысяч электрокаров в октябре: какая марка лидирует

электромобиль
Спрос на электромобили вырос на 145% / Freepik

В октябре украинский автопарк пополнился почти 10,5 тысяч электромобилей (BEV). Это на 145% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Основную долю составляли легковые автомобили – 10 221 единица, из которых 2 406 были новыми (+148%), а 7 815 – подержанные (+147%).

Кроме того, украинцы зарегистрировали 274 коммерческих электромобиля, среди которых 46 были новыми (для сравнения, в октябре 2024 года из 153 коммерческих BEV только 17 были новыми).

Топ-5 новых электромобилей октября:

  • Volkswagen ID.Unyx - 441 ед.
  • BYD Song Plus EV - 387 ед.
  • BYD Leopard 3 - 261 ед.
  • Zeekr 7X - 169 ед.
  • BYD Sea Lion 07 - 149 ед.

Топ-5 подержанных электромобилей, импортируемых в октябре:

  • Tesla Model Y - 942 ед.
  • Tesla Model 3 - 862 ед.
  • Nissan Leaf - 697 ед.
  • Kia Niro EV - 490 ед.
  • Renault Zoe - 351 ед.

Добавим, в октябре 2025 года доля "свежепригнанных" подержанных электромобилей составила   57,3%, превысив совокупные продажи новых авто и внутренние перепродажи.

Автор:
Татьяна Гойденко