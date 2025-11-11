Подержанные электромобили лидируют в Украине: в октябре импорт составил более половины рынка

В октябре 2025 года доля "свежепригнанных" подержанных электромобилей составила 57,3%, превысив совокупные продажи новых авто и внутренние перепродажи.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Института исследования авторынка.

Лидеры рынка

Безоговорочным лидером импорта подержанных электрокаров остается Tesla, занимающая львиную долю, существенно опережая конкурентов. Такой успех объясняется лучшим на рынке соотношением цены, технологичности и запаса хода, доступностью запчастей и ремонтопригодностью моделей 3 и Y.

Следом за Tesla следуют плотной группой корейские производители KIA и Hyundai, а также пионер электродвижения Nissan. Эти бренды предлагают более консервативные и проверенные временем решения для покупателей, не готовых к "гаджетам на колесах" от Илона Маска.

Топ-10 марок электромобилей, импорт, Украина, октябрь 2025 года

Модельный ряд

Интересная перестановка произошла в модельном ряду: Tesla Model Y впервые обошла по популярности более доступную Model 3. Это свидетельствует о готовности украинских покупателей доплачивать за более практичный кузов кроссовера. Третью строчку уверенно держит Nissan Leaf, который остается "входным билетом" в мир электромобилей.

Важно, что средний возраст прибывших в октябре электрических легковушек составил всего 4,6 года — это наименьшее значение среди всех сегментов подержанных авто на рынке.

Внутренний рынок

Внутренний рынок перепродаж живет несколько более спокойной жизнью, показав в октябре 3345 сделок (25,2% рынка).

Во внутренних перепродажах лидером остается Nissan Leaf, являющийся самым ликвидным активом украинского электрорынка благодаря легкой купле/продаже и относительно недорогому обслуживанию.

Здесь Tesla Model 3 популярнее более дорогой Model Y, что подтверждает решающую роль ценового фактора на вторичном рынке.

Стабильно высокий спрос также имеет Volkswagen e-Golf как идеальный выбор для ищущих "обычный Гольф на батарейках".

Топ-10 моделей электромобилей с пробегом, октябрь 2025г.

В октябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.