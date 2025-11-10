В октябре рынок электромобилей в Украине установил новый рекорд

Украинский рынок легковых электромобилей в октябре 2025 снова побил собственный рекорд: зарегистрировано 13 278 электрокаров, что на 4,8% больше, чем в сентябре, и почти вдвое превышает показатели октября 2024 года. Таким образом, объем продаж электромобилей в Украине за год фактически удвоился.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Институт исследований авторынка".

Основными драйверами роста эксперты называют повышение цен на горючее, общий рост популярности электротранспорта, а также ожидаемый возврат НДС при растаможке, который должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Именно перспектива подорожания на треть стимулирует украинцев купить электромобиль еще до конца года.

По словам бизнес-аналитика Остапа Новицкого, спрос на электромобили будет расти, по меньшей мере, до декабря. После введения НДС ожидается короткое снижение активности, а затем стабилизация и новая волна роста.

Он отмечает, что возврат касается только НДС (20%), тогда как пошлина останется нулевой, а акциз — льготной (1 евро за 1 кВтч). Также владельцы электромобилей и дальше освобождены от сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации.

Структура рынка электромобилей в октябре

По итогам октября основу украинского рынка легковых электромобилей традиционно сформировал сегмент импортируемых автомобилей с пробегом. Их доля составляет 57,3%, что равняется 7 596 регистрациям. В октябре он вырос на 12,9% по сравнению с сентябрем и на 136,4% против октября прошлого года.

Вторую позицию занимает внутренний рынок перепродаж, на который приходится 25,2% или 3 345 автомобилей. По сравнению с сентябрем этот показатель снизился на 10,5%, однако в годовом исчислении зафиксирован рост на 35,8%, что свидетельствует об активизации обращения уже имеющихся электрокаров внутри страны.

Новые электромобили занимают 17,5% рынка, или 2337 единиц, что стало новым рекордом для сегмента. Впервые количество впервые зарегистрированных новых авто превысило отметку в две тысячи автомобилей. По сравнению с сентябрем, импорт вырос на 5,2%, а по сравнению с предыдущим годом – на 139,7%.

Парк электромобилей в Украине

По состоянию на конец октября 2025 года в Украине насчитывается 203,8 тыс. электромобилей, из которых 199,6 тыс. - легковые автомобили, 4,2 тыс. - грузовики и 9 электробусов.

Лидером среди брендов остается Tesla (20,2%), далее – Nissan (18%) и Volkswagen (12,4%). Средний возраст электрокаров в Украине — 5,7 года, что делает этот сегмент самым молодым среди всех транспортных категорий.

Отметим, что в октябре украинский автопарк пополнился более 26,1 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше чем в октябре прошлого года.

Напомним, в октябре импорт подержанных легковых автомобилей достиг 25,6 тысячи. Объем вырос на 8,4% по сравнению с сентябрем и на 53,9% по сравнению с октябрем 2024 года.