Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Наличный курс:

USD

42,07

42,00

EUR

48,75

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Авторынок Украины в октябре 2025: какие регионы стали лидерами продаж

авто
Активность авторынка по регионам в октябре 2025 / Depositphotos

В октябре 2025 года автомобили больше покупали и продавали, как на первичном, так и на вторичном, в крупнейших и богатых регионах страны. Однако абсолютным лидером по количеству сделок стала онлайн-перерегистрация через "Действие", достигшая более 18 тысяч операций.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Института исследования авторынка.

В региональном разрезе рынок по-прежнему возглавляет Киев с показателем 8,5 тысячи перепродаж. За столицей следуют Днепропетровская, Одесская, Киевская и Львовская области.

Среднюю группу регионов-лидеров сформировали Харьковская, Винницкая и Хмельницкая области.

Низшая активность зафиксирована в Донецкой и Херсонской областях, что является прямым следствием боевых действий и оккупации части их территорий. Обращаем внимание, что данные ГСЦ МВД не содержат информации о Луганской области и АР Крым.

Фото 2 — Авторынок Украины в октябре 2025: какие регионы стали лидерами продаж

Первые регистрации импортируемых авто

В сегменте первых регистраций подержанных легковушек лидером стала Львовская область (около 3,8 тыс. авто), опередившая даже Киев (3,1 тыс.), подтверждая свой статус главных "ворот" импорта.

В тройку вошла и Ровенщина (1,8 тыс.), что объясняется ее пограничным расположением и активной логистикой. Среди регионов с высоким спросом также вошли Киевская, Днепропетровская, Волынская и Одесская области.

Новые легковушки

На рынке новых легковых автомобилей безусловным лидером является Киев, где было зарегистрировано почти 40% всех продаж в стране. (Следует помнить, что столица является центром регистрации лизинговых и корпоративных авто, которые затем могут разъезжаться по регионам). Со значительным отрывом следует Днепропетровская (7,7%) и Киевская (6,5%) области.

Интересно, что Ровенщина, лидер по импорту подержанных авто, находится почти в конце рейтинга новых (менее 1%).

Напомним, в сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.

Автор:
Татьяна Бессараб