Авторынок Украины в октябре 2025: какие регионы стали лидерами продаж

В октябре 2025 года автомобили больше покупали и продавали, как на первичном, так и на вторичном, в крупнейших и богатых регионах страны. Однако абсолютным лидером по количеству сделок стала онлайн-перерегистрация через "Действие", достигшая более 18 тысяч операций.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Института исследования авторынка.

В региональном разрезе рынок по-прежнему возглавляет Киев с показателем 8,5 тысячи перепродаж. За столицей следуют Днепропетровская, Одесская, Киевская и Львовская области.

Среднюю группу регионов-лидеров сформировали Харьковская, Винницкая и Хмельницкая области.

Низшая активность зафиксирована в Донецкой и Херсонской областях, что является прямым следствием боевых действий и оккупации части их территорий. Обращаем внимание, что данные ГСЦ МВД не содержат информации о Луганской области и АР Крым.

Первые регистрации импортируемых авто

В сегменте первых регистраций подержанных легковушек лидером стала Львовская область (около 3,8 тыс. авто), опередившая даже Киев (3,1 тыс.), подтверждая свой статус главных "ворот" импорта.

В тройку вошла и Ровенщина (1,8 тыс.), что объясняется ее пограничным расположением и активной логистикой. Среди регионов с высоким спросом также вошли Киевская, Днепропетровская, Волынская и Одесская области.

Новые легковушки

На рынке новых легковых автомобилей безусловным лидером является Киев, где было зарегистрировано почти 40% всех продаж в стране. (Следует помнить, что столица является центром регистрации лизинговых и корпоративных авто, которые затем могут разъезжаться по регионам). Со значительным отрывом следует Днепропетровская (7,7%) и Киевская (6,5%) области.

Интересно, что Ровенщина, лидер по импорту подержанных авто, находится почти в конце рейтинга новых (менее 1%).

Напомним, в сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.