Авторинок України у жовтні 2025: які регіони стали лідерами продажів

У жовтні 2025 року автомобілі найбільше купували та продавали, як на первинному, так і на вторинному, у найбільших і найбагатших регіонах країни. Проте, абсолютним лідером за кількістю угод стала онлайн-перереєстрація через "Дію", яка сягнула понад 18 тисяч операцій.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Інституту дослідження авторинку.

У регіональному розрізі ринок, як і раніше, очолює Київ із показником 8,5 тисячі перепродажів. За столицею йдуть Дніпропетровська, Одеська, Київська та Львівська області.

Середню групу регіонів-лідерів сформували Харківська, Вінницька та Хмельницька області.

Найнижчу активність зафіксовано у Донецькій та Херсонській областях, що є прямим наслідком бойових дій та окупації частини їхніх територій. Звертаємо увагу, що дані ГСЦ МВС не містять інформації щодо Луганської області та АР Крим.

Перші реєстрації імпортованих авто

У сегменті перших реєстрацій вживаних легковиків лідером стала Львівська область (майже 3,8 тис. авто), яка випередила навіть Київ (3,1 тис.), підтверджуючи свій статус головних "воріт" імпорту.

У трійку увійшла і Рівненщина (1,8 тис.), що пояснюється її прикордонним розташуванням та активною логістикою. До числа регіонів із високим попитом також увійшли Київська, Дніпропетровська, Волинська та Одеська області.

Нові легковики

На ринку нових легкових авто безумовним лідером є Київ, де було зареєстровано майже 40% усіх продажів у країні. (Слід пам'ятати, що столиця є центром реєстрації лізингових та корпоративних авто, які потім можуть роз'їжджатися по регіонах). Зі значним відривом слідують Дніпропетровська (7,7%) та Київська (6,5%) області.

Цікаво, що Рівненщина, лідер з імпорту вживаних авто, знаходиться майже наприкінці рейтингу нових (менш як 1%.

Нагадаємо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.