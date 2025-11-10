У жовтні ринок електромобілів в Україні встановив новий рекорд

Український ринок легкових електромобілів у жовтні 2025 року знову побив власний рекорд: зареєстровано 13 278 електрокарів, що на 4,8% більше, ніж у вересні, та майже вдвічі перевищує показники жовтня 2024 року. Таким чином, обсяги продажів електромобілів в Україні за рік фактично подвоїлися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Основними драйверами зростання експерти називають підвищення цін на пальне, загальне зростання популярності електротранспорту, а також очікуване повернення ПДВ при розмитненні, яке має набути чинності з 1 січня 2026 року.

Саме перспектива подорожчання на третину стимулює українців придбати електромобіль ще до кінця року.

За словами бізнес-аналітика Остапа Новицького, попит на електромобілі зростатиме щонайменше до грудня. Після запровадження ПДВ очікується коротке зниження активності, а згодом — стабілізація та нова хвиля зростання.

Він наголошує, що повернення стосується лише ПДВ (20%), тоді як мито залишиться нульовим, а акциз — пільговим (1 євро за 1 кВт·год). Також власники електромобілів і надалі звільнені від збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації.

Структура ринку електромобілів у жовтні

За підсумками жовтня основу українського ринку легкових електромобілів традиційно сформував сегмент імпортованих авто з пробігом. Їхня частка становить 57,3%, що дорівнює 7 596 реєстраціям. У жовтні він зріс на 12,9% порівняно з вереснем і аж на 136,4% проти жовтня минулого року.

Другу позицію посідає внутрішній ринок перепродажів, на який припадає 25,2% або 3 345 автомобілів. Порівняно з вереснем цей показник знизився на 10,5%, однак у річному вимірі зафіксовано зростання на 35,8%, що свідчить про активізацію обігу вже наявних електрокарів усередині країни.

Нові електромобілі займають 17,5% ринку, або 2 337 одиниць, що стало новим рекордом для сегмента. Уперше кількість вперше зареєстрованих нових авто перевищила позначку у дві тисячі авто. У порівнянні з вереснем, імпорт зріс на 5,2%, а у порівнянні з попереднім роком - на 139,7%.

Парк електромобілів в Україні

Станом на кінець жовтня 2025 року в Україні налічується 203,8 тис. електромобілів, із яких 199,6 тис. — легкові авто, 4,2 тис. — вантажівки, та 9 електробусів.

Лідером серед брендів залишається Tesla (20,2%), далі — Nissan (18%) і Volkswagen (12,4%). Середній вік електрокарів в Україні — 5,7 року, що робить цей сегмент наймолодшим серед усіх транспортних категорій.

Зазначимо, що у жовтні український автопарк поповнився понад 26,1 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 60% більше, ніж у жовтні минулого року.

Нагадаємо, у жовтні імпорт вживаних легкових авто сягнув 25,6 тисячі. Обсяг зріс на 8,4% порівняно з вереснем і на 53,9% порівняно з жовтнем 2024 року.