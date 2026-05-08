Сколько единиц оружия потеряно и похищено в Украине с начала войны

По данным Министерства внутренних дел, 780 465 единиц утраченного и похищенного оружия насчитывается с начала полномасштабной войны. Оружие, появившееся в розыске за время войны, составляет 66% от перечня в Реестре за все время. В этом году реестр пополнился на 149 тысяч записей – это почти столько же, как и за весь 2025 год. Чаще всего угоняют и теряют автоматы, охотничьи ружья и карабины. Почти половина потерянного и похищенного оружия приходится на Николаевщину, Киев и Донетчину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Как меняется Реестр похищенного и утраченного оружия в войну

По данным аналитиков, больше всего записей о розыске утраченного оружия появилось в первый год полномасштабного - 266 086 единиц. В 2023 году потерянного и похищенного оружия стало меньше, однако с 2024 года показатель снова начал расти. Нынешний год хочет стать рекордным: уже 149 760 единиц оружия в розыске в этом году. К сравнению, за весь прошлый год было зафиксировано почти столько же потерь: 179315 случаев.

Реестр значительно пополнился в марте: на 130 тысяч единиц. Впрочем, как отмечают в "Опендатаботе", 60% этих записей касаются оружия, которое исчезло еще в первый год полномасштабного (2022). В данный момент в списке фиксируются две даты: дата исчезновения/похищения и дата внесения в Рег.

Большинство случаев потери оружия фиксируется довольно оперативно – в течение недели с момента исчезновения: 512 350 случаев. В то же время 173980 записей добавляются с задержкой более года.

Лишь 4% записей касаются похищенного оружия, подавляющее большинство отмечено как утраченное.

Какого оружия в розыске больше всего? ​

Чаще теряют и похищают:

автоматы (252 369 единиц),

охотничьи ружья (210 712),

карабины (102616).

Безусловный антилидер — автомат АК-74: каждая четвертая запись в Реестре касается именно этой модели.

Какие регионы лидируют?

Каждый пятый случай утраченного и похищенного оружия приходится на Николаевщину: 169172 единиц оружия. Следует Киев (104 864 единиц) и Донетчина (86 188). Итого на эти 3 региона приходится почти половина всего потерянного и похищенного оружия в стране.

Напомним, что в августе 2024 года президент подписал законопроект №9538, предоставляющий гражданским лицам право декларировать, владеть и использовать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ.

Украинцы смогут использовать задекларированное трофейное оружие во время военного положения и 90 дней после его завершения.

Также с 23 июня 2023 г. в Украине заработал электронный Единый реестр огнестрельного оружия. С тех пор граждане могут оставить заявку на получение разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия, сообщить об изменении места жительства в контексте места хранения оружия и отправиться на продление разрешения онлайн.