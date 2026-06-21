Украинцы стали покупать больше топлива: рынок прибавил 70 млрд грн за пять месяцев

За пять месяцев 2026 года в Украине реализовали 3,32 млрд. литров горючего — на 341 млн. литров, или 11,45%, больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общая выручка рынка выросла на 46,8% и достигла 221,1 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на главу парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву.

По его словам, выручка от продажи горючего за январь-май увеличилась на 70,5 млрд грн. Из этой суммы около 17,3 млрд. грн., или 24,5% прироста, обеспечило само увеличение объемов реализации.

Среднее количество РРО, работавших в сфере торговли горючим, в январе-мае составило 21 052 единицы. Это на 5043 РРО, или 31,5%, больше, чем в прошлом.

Гетманцев связывает рост числа кассовых аппаратов с расширением сети фискализованных точек и детинизацией рынка.

В то же время, он отметил, что проблема нелегальных АЗС остается актуальной. По его словам, несмотря на результаты работы БЭБ и Национальной полиции, правоохранители должны окончательно ликвидировать теневой сегмент горючего.

Ранее Гетманцев отметил, что более половины нелегальных АЗС в Украине находятся в пяти областях: Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской.