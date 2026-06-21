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Українці стали купувати більше пального: ринок додав 70 млрд грн за п’ять місяців

азс
Українці стали купувати більше пального

За п’ять місяців 2026 року в Україні реалізували 3,32 млрд літрів пального — на 341 млн літрів, або 11,45%, більше, ніж за аналогічний період торік. Загальний виторг ринку зріс на 46,8% і сягнув 221,1 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, виторг від продажу пального за січень-травень збільшився на 70,5 млрд грн. Із цієї суми близько 17,3 млрд грн, або 24,5% приросту, забезпечило саме збільшення обсягів реалізації.

Середня кількість РРО, які працювали у сфері торгівлі пальним, у січні-травні становила 21 052 одиниці. Це на 5 043 РРО, або 31,5%, більше, ніж торік.

Гетманцев пов’язує зростання кількості касових апаратів із розширенням мережі фіскалізованих точок продажу та детінізацією ринку.

Водночас він зазначив, що проблема нелегальних АЗС залишається актуальною. За його словами, попри результати роботи БЕБ та Національної поліції, правоохоронці мають остаточно ліквідувати тіньовий сегмент ринку пального.

Раніше Гетманцев зазначав, що понад половину нелегальних АЗС в Україні знаходяться у п’яти областях: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській.

Автор:
Тетяна Гойденко