Программа "Скрининг здоровья 40+": уже 1 млн заявок на бесплатные обследования

1 млн украинцев и украинок подали заявки на участие в государственной программе "Скрининг здоровья 40+". После обработки заявки участники получают 2 000 грн на медицинские обследования в учреждениях, которые присоединились к программе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Программа предусматривает обследование для раннего выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с ментальным здоровьем.

Пройти скрининг можно в 2227 государственных, коммунальных и частных медучреждениях. Выбрать место для обследования можно вне зависимости от места жительства или регистрации.

Подать заявку на участие в программе можно через "Действие" или ЦНАП. После зачисления средств нужно выбрать медучреждение из списка участников программы и записаться на обследование.

В конце апреля Кабинет министров обновил условия государственной программы "Скрининг здоровья 40+", сделав ее более доступной и удобной для граждан. Изменения вступят в силу в ближайшее время после завершения технических настроек в приложении и на портале "Действие".