Стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" для украинцев старше 40 лет

Скрининг здоровья 40+
Стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" / Юлия Свириденко

С 31 января в Украине начинает действовать государственная программа "Скрининг здоровья 40+", направленная на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нарушений психического здоровья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, украинцы и украинки, которые родились 1 января, уже начали получать первые уведомления и в дальнейшем приглашения будут поступать всем гражданам старше 40 лет через 30 дней после дня рождения.

Для участия в программе достаточно подтвердить готовность приложения "Дія". После этого средства для медицинского обследования автоматически засчитываются на "Дія.Картку" в течение 7 дней. Если гражданин не пользуется приложением, можно оформить пластиковую карту со счетом в банке-партнере и подать заявку через ЦНАП.

К программе уже присоединились более 900 медицинских учреждений, как коммунальных, так и частных, готовых предоставлять услуги в рамках "Скрининга здоровья 40+".

Что предполагает скрининг

Министерство здравоохранения   сообщает, что скрининг здоровья включает:

  • анкетирование участника скринингов здоровья и стандартизированную оценку рисков (в том числе сердечно-сосудистый риск, риск сахарного диабета 2 типа, употребление табака и алкоголя, уровень тревоги и депрессии);
  • физикальное обследование, охватывающее измерение артериального давления (в том числе домашний или суточный мониторинг артериального давления), частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса, антропометрия (масса тела, рост, индекс массы тела, окружность талии), сбор жалоб и клинических симптомов;
  • лабораторные исследования, в частности липидограмму, гликированный гемоглобин (HbA1c), и по показаниям измерения показателей функции почек (креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, альбумин/креатинин мочи) и электролитов (натрий, калий);
  • инструментальные обследования по показаниям, в частности, электрокардиографию и суточный/домашний мониторинг артериального давления;
  • индивидуальное профилактическое консультирование с предоставлением рекомендаций по изменению образа жизни (питание, физическая активность, контроль массы тела, отказ от табака и уменьшение употребления алкоголя);
  • оформление в случае необходимости электронных направлений к врачам-специалистам для дальнейшей диагностики и лечения по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • сопровождение после проведения скрининга здоровья участника скринингов здоровья, включая дистанционную связь, использование средств и методов телемедицины для уточнения плана действий в группах высокого риска, контроля выполнения направлений и внесения всех результатов в электронную систему здравоохранения.

Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях вне зависимости от места регистрации.

Всего на программу национального скрининга 40+ в госбюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд. грн.

Ранее правительство приняло порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", что должно обеспечить раннее выявление ключевых причин снижения продолжительности и качества жизни украинцев.

Автор:
Татьяна Гойденко