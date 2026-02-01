Стартувала програма "Скринінг здоровʼя 40+" для українців старших 40 років

З 31 січня в Україні починає діяти державна програма "Скринінг здоровʼя 40+", спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень психічного здоров’я.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, українці та українки, які народилися 1 січня вже почали отримувати перші сповіщення і надалі запрошення надходитимуть усім громадянам віком понад 40 років через 30 днів після дня народження.

Для участі у програмі достатньо підтвердити готовність у застосунку "Дія". Після цього кошти для медичного обстеження автоматично зараховуються на "Дія.Картку" протягом 7 днів. Якщо громадянин не користується застосунком, можна оформити пластикову картку з рахунком у банку-партнері та подати заявку через ЦНАП.

До програми вже долучилися понад 900 медичних закладів, як комунальних, так і приватних, які готові надавати послуги у межах "Скринінгу здоровʼя 40+".

Що передбачає скринінг

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що скринінг здоров’я включає:

анкетування учасника скринінгів здоров’я та стандартизовану оцінку ризиків (зокрема серцево-судинний ризик, ризик цукрового діабету 2 типу, вживання тютюну та алкоголю, рівень тривоги і депресії);

фізикальне обстеження, що охоплює вимірювання артеріального тиску (зокрема за потреби домашній або добовий моніторинг артеріального тиску), частоти серцевих скорочень із оцінкою ритму пульсу, антропометрію (маса тіла, зріст, індекс маси тіла, окружність талії), збір скарг і клінічних симптомів;

лабораторні дослідження, зокрема ліпідограму, глікований гемоглобін (HbA1c), та за показаннями вимірювання показників функції нирок (креатинін із розрахунком швидкості клубочкової фільтрації, альбумін/креатинін сечі) та електролітів (натрій, калій);

інструментальні обстеження за показаннями, зокрема електрокардіографію та добовий/домашній моніторинг артеріального тиску;

індивідуальне профілактичне консультування з наданням рекомендацій щодо змін способу життя (харчування, фізична активність, контроль маси тіла, відмова від тютюну та зменшення вживання алкоголю);

оформлення в разі потреби електронних направлень до лікарів-спеціалістів для подальшої діагностики та лікування за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

супровід після проведення скринінгу здоров’я учасника скринінгів здоров’я, включно з дистанційним зв’язком, використанням засобів та методів телемедицини для уточнення плану дій у груп високого ризику, контролем виконання направлень та внесенням усіх результатів до електронної системи охорони здоров’я.

Обстеження можна буде пройти в державних, комунальних і приватних медичних установах, незалежно від місця реєстрації.

Всього на програму національного скринінгу 40+ в держбюджеті на 2026 рік передбачено 10 млрд грн.

Раніше уряд ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", що має забезпечити раннє виявлення ключових причин зниження тривалості й якості життя українців.