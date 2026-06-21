Акции "Газпрома" упали до минимума с 2009 года

Акции "Газпрома" на Московской бирже упали до 105 рублей за штуку – самого низкого уровня с января 2009 года. От довоенного пика в октябре 2021 года российский газовый холдинг потерял почти 75% стоимости или около 7,5 трлн рублей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Moscow Times.

За день акции "Газпрома" подешевели на 1,43%, с начала месяца – на 9%, а с начала года – на 16%.

Сейчас капитализация компании составляет около 2,5 трлн рублей, или $34 млрд. Это примерно в 29 раз меньше $1 трлн капитализации, которой в 2008 году обещал достичь глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Падение стоимости компании связывают, прежде всего, с сокращением экспорта газа. Поставки в страны дальнего зарубежья из довоенных около 200 млрд кубометров в год снизились примерно до 80 млрд кубометров. Экспорт в Европу, которая долгое время являлась ключевым рынком для "Газпрома", сократился до около 18 млрд кубометров.

Аналитики отмечают, что выручка "Газпрома" на внешних рынках снижается, несмотря на увеличение поставок в Китай. По их оценкам, Китай покупает в пять раз меньше газа, чем Евросоюз в конце 2010-х, и платит примерно на 40% более низкую цену.

Дополнительным риском для компании может стать возможное сокращение поставок в Венгрию, остающуюся одним из крупнейших европейских покупателей российского газа. По оценке аналитика "Финама" Сергея Кауфмана, "Газпром" поставляет в Венгрию 8-10 млрд кубометров газа в год.

В то же время, проект газопровода "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд кубометров в год до сих пор не реализован, а новый контракт с Китаем не подписали, несмотря на многолетние переговоры. По данным Financial Times, Пекин настаивает на снижении цены российского газа до уровня внутреннего рынка РФ – $50-60 за тысячу кубометров. Для сравнения, Китай сейчас платит около $258, в то время как европейские покупатели платили около $420.

Отметим, чистая прибыль "Газпрома" в первом квартале сократилась на 48% в годовом исчислении - до 345,2 млрд рублей против 660,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.