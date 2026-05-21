После неудачного визита Путина в Китай обрушились акции "Газпрома": компания потеряла $1,75 млрд капитализации

Акции российского "Газпрома" резко начали дешеветь на Московской бирже после неудачного визита главы России Владимира Путина в Китай, где так и не удалось достичь договоренностей по проекту строительства нового газопровода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что после неудачного завершения переговоров в Пекине инвесторы отреагировали на падение котировок российского энергетического сектора.

Так, акции "Газпрома" на Московской бирже просели на 3,5%, став одними из лидеров понижения.

По данным рынка, капитализация компании за день сократилась на 120 млрд рублей ($1,75 млрд).

На 2% просели акции "Роснефти", на 1,5% – "Газпромнефти", на 1,3% – "Новатека".

Под давлением оказался весь российский фондовый рынок: также снизились акции нефтяных и газовых компаний, а индекс Мосбиржи завершил торги в минусе.

Визит Путина в Китай

Аналитики связывают это с отсутствием конкретных договоренностей по строительству газопровода "Сила Сибири-2", на который инвесторы возлагали значительные ожидания.

Президент России Владимир Путин снова не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина подписать соглашение о строительстве нового крупного газопровода "Сила Сибири-2", который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа.

Путин посетил Китай 19-20 мая с визитом. В ходе встречи лидеры стран договорились о строительстве новой железнодорожной ветки и подписали 20 документов о сотрудничестве в разных областях.

В 2025 году российский "Газпром" заключил юридическое соглашение с Китаем о   строительство газопровода "Сила Сибири 2". Планировалось, что первые поставки через будущий дальневосточный газопровод в Китай состоятся уже в 2027 году.

При этом Министерство экономики России прогнозирует, что   продажи природного газа в Китай   будут гораздо менее прибыльными, чем поставки в Европу и Турцию, что подчеркивает негативное влияние растущей зависимости Кремля от этой азиатской страны.

Светлана Манько