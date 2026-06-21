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Три тысячи переселенцев с оккупированных территорий уже приобрели жилье по ваучерам "єВідновлення"

3000 семей ВПЛ уже купили жилье по ваучерам
3000 семей ВПЛ уже купили жилье по ваучерам

3000 украинских семей, выехавших с временно оккупированных территорий, уже приобрели жилье по ваучерам в рамках программы "єВідновлення". Такой результат зафиксировали менее чем через два месяца после старта бронирования средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Программа "Жилье для ВПЛ с ТОТ" на первом этапе охватывает внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

По словам вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебы, общая площадь приобретенного жилья уже превысила 165 тыс. кв. м.

Больше всего жилья по ваучерам приобрели в Киевской области — там использовали более 500 ваучеров на сумму более 1 млрд грн.

В регионы-лидеры также вошли:

  • Днепропетровская область - 342 ваучера на 682,8 млн грн;
  • Одесская область - 298 ваучеров на 595,8 млн грн;
  • Киев - 275 ваучеров на 549,6 млн грн.

Более 100 ваучеров уже использовали в Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской и Черкасской областях. В общей сложности жилье по программе приобрели в 22 регионах Украины.

Около 88% приобретенного жилья составляют квартиры, еще примерно 10% – частные дома. Около 87% сделок заключили на вторичном рынке.

На участие в программе подали более 41 тысячи заявлений. Более 33 тысяч из них уже рассмотрели и согласовали местные комиссии.

На первом этапе финансирования согласовано 3296 заявок на бронирование жилых ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн. Если семья не использует забронированные средства в течение 60 дней, их вернут в программу и отправят следующим заявителям.

Напомним, по состоянию на конец мая почти 1000 украинских семей уже приобрели квартиры по новому компоненту программы "Восстановление", позволяющего внутренне перемещенным лицам с временно оккупированных территорий покупать новое жилье. На это направление из государственного бюджета было выделено 6,6 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко