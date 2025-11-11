Вживані електромобілі лідирують в Україні: у жовтні імпорт склав понад половину ринку

У жовтні 2025 року частка "свіжопригнаних" вживаних електромобілів склала 57,3%, перевищивши сукупні продажі нових авто та внутрішні перепродажі.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Лідери ринку

Беззаперечним лідером імпорту вживаних електрокарів залишається Tesla, яка займає левову частку, суттєво випереджаючи конкурентів. Такий успіх пояснюється найкращим на ринку співвідношенням ціни, технологічності та запасу ходу, а також доступністю запчастин та ремонтопридатністю моделей 3 та Y.

Слідом за Tesla йдуть щільною групою корейські виробники KIA та Hyundai, а також піонер електроруху Nissan. Ці бренди пропонують більш консервативні та перевірені часом рішення для покупців, які не готові до "гаджетів на колесах" від Ілона Маска.

Топ-10 марок електромобілів, імпорт, Україна, жовтень 2025 року

Модельний ряд

Цікава перестановка відбулася у модельному ряді: Tesla Model Y вперше обійшла за популярністю більш доступну Model 3. Це свідчить про готовність українських покупців доплачувати за практичніший кузов кросовера. Третю сходинку впевнено тримає Nissan Leaf, який залишається "вхідним квитком" у світ електромобілів.

Важливо, що середній вік електричних легковиків, які прибули в жовтні, склав лише 4,6 року — це найменше значення серед усіх сегментів вживаних авто на ринку.

Внутрішній ринок

Внутрішній ринок перепродажів живе дещо спокійнішим життям, показавши у жовтні 3345 угод (25,2% ринку).

У внутрішніх перепродажах лідером залишається Nissan Leaf, що є найліквіднішим активом українського електроринку завдяки легкій купівлі/продажу та відносно недорогому обслуговуванню.

Тут Tesla Model 3 популярніша за дорожчу Model Y, що підтверджує вирішальну роль цінового фактора на вторинному ринку.

Стабільно високий попит також має Volkswagen e-Golf як ідеальний вибір для тих, хто шукає "звичайний Гольф на батарейках".

Топ-10 моделей електромобілів з пробігом, жовтень 2025 р.

У жовтні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.