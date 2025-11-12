Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці купили понад 10 тисяч електрокарів у жовтні: яка марка лідирує

електромобіль
Попит на електромобілі зріс на 145% / Freepik

У жовтні український автопарк поповнився майже 10,5 тисячами електромобілів (BEV). Це на 145% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Основну частку становили легкові автомобілі — 10 221 одиниця, з яких 2 406 були новами (+148%), а 7 815 — уживані (+147%).

Крім того, українці зареєстрували 274 комерційні електромобілі, серед яких 46 були новими (для порівняння, у жовтні 2024 року з 153 комерційних BEV лише 17 були новими).

Топ-5 нових електромобілів жовтня:

  • Volkswagen ID.Unyx — 441 од.
  • BYD Song Plus EV — 387 од.
  • BYD Leopard 3 — 261 од.
  • Zeekr 7X — 169 од.
  • BYD Sea Lion 07 — 149 од.

Топ-5 вживаних електромобілів, імпортованих у жовтні:

  • Tesla Model Y — 942 од.
  • Tesla Model 3 — 862 од.
  • Nissan Leaf — 697 од.
  • Kia Niro EV — 490 од.
  • Renault Zoe — 351 од.

Додамо, у жовтні 2025 року частка "свіжопригнаних" вживаних електромобілів склала 57,3%, перевищивши сукупні продажі нових авто та внутрішні перепродажі.

Автор:
Тетяна Гойденко