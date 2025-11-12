- Категорія
Українці купили понад 10 тисяч електрокарів у жовтні: яка марка лідирує
У жовтні український автопарк поповнився майже 10,5 тисячами електромобілів (BEV). Це на 145% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Основну частку становили легкові автомобілі — 10 221 одиниця, з яких 2 406 були новами (+148%), а 7 815 — уживані (+147%).
Крім того, українці зареєстрували 274 комерційні електромобілі, серед яких 46 були новими (для порівняння, у жовтні 2024 року з 153 комерційних BEV лише 17 були новими).
Топ-5 нових електромобілів жовтня:
- Volkswagen ID.Unyx — 441 од.
- BYD Song Plus EV — 387 од.
- BYD Leopard 3 — 261 од.
- Zeekr 7X — 169 од.
- BYD Sea Lion 07 — 149 од.
Топ-5 вживаних електромобілів, імпортованих у жовтні:
- Tesla Model Y — 942 од.
- Tesla Model 3 — 862 од.
- Nissan Leaf — 697 од.
- Kia Niro EV — 490 од.
- Renault Zoe — 351 од.
Додамо, у жовтні 2025 року частка "свіжопригнаних" вживаних електромобілів склала 57,3%, перевищивши сукупні продажі нових авто та внутрішні перепродажі.