Українці купили понад 10 тисяч електрокарів у жовтні: яка марка лідирує

У жовтні український автопарк поповнився майже 10,5 тисячами електромобілів (BEV). Це на 145% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Основну частку становили легкові автомобілі — 10 221 одиниця, з яких 2 406 були новами (+148%), а 7 815 — уживані (+147%).

Крім того, українці зареєстрували 274 комерційні електромобілі, серед яких 46 були новими (для порівняння, у жовтні 2024 року з 153 комерційних BEV лише 17 були новими).

Топ-5 нових електромобілів жовтня:

Volkswagen ID.Unyx — 441 од.

BYD Song Plus EV — 387 од.

BYD Leopard 3 — 261 од.

Zeekr 7X — 169 од.

BYD Sea Lion 07 — 149 од.

Топ-5 вживаних електромобілів, імпортованих у жовтні:

Tesla Model Y — 942 од.

Tesla Model 3 — 862 од.

Nissan Leaf — 697 од.

Kia Niro EV — 490 од.

Renault Zoe — 351 од.

Додамо, у жовтні 2025 року частка "свіжопригнаних" вживаних електромобілів склала 57,3%, перевищивши сукупні продажі нових авто та внутрішні перепродажі.