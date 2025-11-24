Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Електромобілі лідирують: названо найпопулярніші вживані авто віком до 5 років

зарядки для електромобілів
Електромобілі лідирують / Depositphotos

У минулому місяці українці придбали 9,6 тис. імпортованих легкових авто віком до 5 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

У жовтні загалом було ввезено та поставлено на облік 26,1 тис. уживаних автомобілів, тож частка відносно "свіжих" авто становила 37%.

Електрокари – абсолютні лідери

У сегменті імпортованих авто до 5 років найбільший попит мають електромобілі – 57%. Далі за часткою йдуть:

  • Бензинові авто – 29%,
  • Гібридні – 9%,
  • Дизельні – 4%,
  • Авто з ГБО – 1%.

Топ-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років

  • Tesla Model Y – 942 од.
  • Tesla Model 3 – 602 од.
  • Kia Niro – 438 од.
  • Nissan Rogue – 290 од.
  • Hyundai Kona – 280 од.
  • Mazda CX-5 – 241 од.
  • Volkswagen Tiguan – 227 од.
  • Audi e-tron Sportback – 185 од.
  • Hyundai Ioniq 5 – 183 од.
  • Chevrolet Bolt – 182 од.

Додамо, у вересні українці придбали 8,2 тис. імпортованих легкових автомобілів віком до 5 років, що становить 35% від усіх ввезених машин.

Автор:
Тетяна Гойденко