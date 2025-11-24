Електромобілі лідирують: названо найпопулярніші вживані авто віком до 5 років

У минулому місяці українці придбали 9,6 тис. імпортованих легкових авто віком до 5 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

У жовтні загалом було ввезено та поставлено на облік 26,1 тис. уживаних автомобілів, тож частка відносно "свіжих" авто становила 37%.

Електрокари – абсолютні лідери

У сегменті імпортованих авто до 5 років найбільший попит мають електромобілі – 57%. Далі за часткою йдуть:

Бензинові авто – 29%,

Гібридні – 9%,

Дизельні – 4%,

Авто з ГБО – 1%.

Топ-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років

Tesla Model Y – 942 од.

Tesla Model 3 – 602 од.

Kia Niro – 438 од.

Nissan Rogue – 290 од.

Hyundai Kona – 280 од.

Mazda CX-5 – 241 од.

Volkswagen Tiguan – 227 од.

Audi e-tron Sportback – 185 од.

Hyundai Ioniq 5 – 183 од.

Chevrolet Bolt – 182 од.

Додамо, у вересні українці придбали 8,2 тис. імпортованих легкових автомобілів віком до 5 років, що становить 35% від усіх ввезених машин.