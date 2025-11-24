- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Електромобілі лідирують: названо найпопулярніші вживані авто віком до 5 років
У минулому місяці українці придбали 9,6 тис. імпортованих легкових авто віком до 5 років.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
У жовтні загалом було ввезено та поставлено на облік 26,1 тис. уживаних автомобілів, тож частка відносно "свіжих" авто становила 37%.
Електрокари – абсолютні лідери
У сегменті імпортованих авто до 5 років найбільший попит мають електромобілі – 57%. Далі за часткою йдуть:
- Бензинові авто – 29%,
- Гібридні – 9%,
- Дизельні – 4%,
- Авто з ГБО – 1%.
Топ-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років
- Tesla Model Y – 942 од.
- Tesla Model 3 – 602 од.
- Kia Niro – 438 од.
- Nissan Rogue – 290 од.
- Hyundai Kona – 280 од.
- Mazda CX-5 – 241 од.
- Volkswagen Tiguan – 227 од.
- Audi e-tron Sportback – 185 од.
- Hyundai Ioniq 5 – 183 од.
- Chevrolet Bolt – 182 од.
Додамо, у вересні українці придбали 8,2 тис. імпортованих легкових автомобілів віком до 5 років, що становить 35% від усіх ввезених машин.