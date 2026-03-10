Електромобілі в Україні: що зараз із ринком і чого чекати далі?

Повернення ПДВ на імпорт електромобілів з 1 січня 2026 року спровокувало класичну ринкову реакцію: спочатку ажіотажне скуповування, а за ним — різке гальмування. Так, усі, хто планував купити електромобіль у 2026 році, зробили це в грудні 2025-го — до введення податку. Грудневий парк зріс більш ніж на 30 000 електрокарів. Це вимило і кошти покупців, і логістичні потужності перевізників. Далі настало те, що експерти вже назвали «електричним похміллям». Читайте на Delo.ua , як виглядає український ринок електромобілів на початку 2026 року, що стримує попит і чи є підстави очікувати відновлення.

Що сталося з цінами взимку

Якщо коротко окреслити статистику по динаміці ринку електромобілів (за даними Інституту досліджень авторинку), то ситуація виглядає наступним чином.

Сегмент Результат січня Зміна до грудня Зміна до січня 2025 Внутрішні перепродажі 3 553 угоди -17% +105% Імпорт вживаних електромобілів 1 374 од. -94,5% -53,7% Імпорт нових електромобілів 864 од. -85,2% +35,6%

Загалом станом на 1 лютого 2026 року в Україні зареєстровано 248 759 електромобілів.

Тобто, за січень автопарк зріс на 2 245 машин, що практично повторює середній темп травня–червня 2023 року, коли ринок існував без ажіотажу, але зі стабільним попитом.

Цікавіше виглядає внутрішній ринок. Зростання перепродажів на 105% рік до року чітко показує, що попит нікуди не зник. Він просто переорієнтувався на автомобілі, які вже знаходяться в Україні і не підпадають під нові податкові навантаження.

Три чинники, які стримують ринок

Повернення ПДВ — вагомий, але не єдиний антистимул. За словами автомобільного експерта від Інтитут досліджень авторинку Остапа Новицького, ринок у січні потрапив у «ідеальний шторм» одразу кількох несприятливих факторів.

Перший – енергетична непередбачуваність. Проблеми з електропостачанням змушують частину покупців переосмислювати доцільність електромобіля: коли стабільність мережі під питанням, електрокар у гаражі стає менш передбачуваним активом.

Другий – кліматичний фактор. Аномальні морози вважаються моментом істини для акумуляторів. Сучасні моделі тримаються відносно непогано, але електромобілі ранніх років випуску при -20°C відчутно втрачають у запасі ходу. Батарея витрачає ресурс не лише на рух, а й на обігрів салону.

Третій – зростання тарифів на публічних зарядних станціях. Після підвищення цін до 30–32 грн за кВт·год економічна перевага електромобіля перед бензиновим аналогом при зарядці на публічних ЕЗС фактично зникає.

«Гра в економію на електриці» зараз працює лише для тих, хто заряджається вдома з нічним тарифом», — констатує Новицький.

Де електромобілів більше?

Розподіл електропарку по країні відображає загальну картину міграції та безпекової ситуації. Згідно з інформації від електроактивістки Марини Китіної для порталу IONITY, абсолютний лідер – Київ із понад 54 000 зареєстрованих електромобілів. Далі – Львівська область (31 871 авто) та Дніпропетровська (понад 20 700). Високі показники також у Київській, Одеській та Харківській областях.

Розподіл електромобілів по українському авторинку.

Джерело: ionity.ua

Карта показує чіткий поділ: західні й центральні регіони продовжують зростати.

Водночас, південний і східний напрямки демонструють стриману динаміку або стагнацію — що напряму пов'язано з безпековою ситуацією та міграційними процесами.

Зарядна інфраструктура повільно, але росте?

На початок лютого 2026 року в Україні працює 1 458 DC-станцій швидкого заряджання. У січні додалося 14 нових станцій потужністю 40+ кВт.

Для розуміння масштабу, 248 000 електромобілів на 1 458 швидких зарядних станцій – це в середньому понад 170 авто на одну DC-станцію.

Тобто, розвиток інфраструктури суттєво відстає від зростання парку, і це одне з ключових обмежень для подальшого масового поширення електромобілів.

Що далі: адаптація замість ажіотажу

За словами голови Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, ситуація стабілізується ближче до середини 2026 року, коли запаси «безпдвшних» машин у дилерів та перекупів почнуть закінчуватися. І ринку доведеться купувати за новими правилами. Лютий і березень очікуються депресивними для імпорту.

Є позитивний сигнал, де сегмент нових автомобілів, який попри обвал відносно грудня все одно показує +35,6% до січня минулого року. Це свідчить про те, що системний попит із боку офіційних дилерів та корпоративних клієнтів зберігається.

Якщо більш глобально, то ринок переходить від фази імпульсивних покупок до фази усвідомленого вибору. Період, коли електромобіль купували «бо дешево» і «бо пільги», минає.

На зміну приходить логіка реальних маршрутів, доступу до зарядки та стилю використання авто. Для одних покупців, насамперед власників приватних будинків із можливістю домашньої зарядки, електромобіль залишається економічно вигідним. Для інших математика поки що не сходиться. Справжню ціну «нового життя» з ПДВ ринок покаже ближче до літа.