ТОП 10 найпопулярніших нових електромобілів в Україні (січень 2026)

Січень 2026 року став періодом закономірного охолодження ринку електромобілів після рекордного грудня. За даними Інституту досліджень авторинку , було зареєстровано лише 864 нові електрокари (-85,2% до грудня). Для читачів Delo.ua ми підготували рейтинг найпопулярніших нових електромобілів, які стали початком 2026 року.

Географія походження: китайське домінування

Аналіз VIN-кодів нових електромобілів засвідчує, що 94% зареєстрованих машин мають китайське походження. Навіть моделі з логотипами європейських або японських виробників (Volkswagen, Honda) фактично випущені на заводах у КНР.

Це закономірний результат низки факторів, зокрема:

менші виробничі затрати,

різноманітний модельний ряд для будь-якого бюджету,

передові технології,

значна ємність акумуляторів,

оперативна доступність через незалежних постачальників

а також якісне обладнання в базових версіях.

Рейтинг марок нових легкових електромобілів

Топ-10 марок нових електромобілів за січень 2026 рік

Джерело: eauto.org.ua

Січневий рейтинг 2026 року продовжив демонструвати беззаперечне лідерство китайських автовиробників на українському ринку електротранспорту.

Непохитним лідером залишається китайський виробник BYD, який контролює майже половину всього ринку нових електрокарів. Це справжнє абсолютне домінування.

На другій позиції розташувалися одразу два бренди — Zeekr та Volkswagen. Якщо для VW це стабільна присутність завдяки популярним ID-серіям, то для Zeekr — це підтвердження статусу «нового преміуму».

У п'ятірці лідерів впевнено закріпився Xiaomi — новий гравець на ринку, який довів, що смартфон на колесах — це вже не диво, а реальний вибір українського покупця.

Рейтинг за моделями автомобілів

Розглянемо конкретні моделі, які обирали українські покупці у січні 2026 року. Місячний топ-10 демонструє цікаві зміни порівняно з груднем. Понад 80% списку займають продукти корпорації BYD та її підрозділів.

10. BYD TAI 3

BYD TAI 3

Джерело: politiki.net.ua

Новинка від суббренду BYD, яка представляє компактний міський кросовер. Це оптимальний варіант для повсякденних міських поїздок завдяки компактним розмірам та сучасному обладнанню.

BYD TAI 3 пропонує стандартний набір функцій та приваблює покупців, які хочуть розпочати свій шлях в електромобільність. У січні 2026 року власниками BYD TAI 3 стали 26 українців.

9. Honda e:NP2

Honda e:NP2

Джерело: electri4ka.ua

Компактний кросовер середнього сегмента, створений спеціально для китайського ринку. Модель забезпечує покупцям надійність та якість, характерну для бренду Honda.

Honda e:NP2 має інноваційний мінімалістичний інтер'єр та зручні у використанні технології. Попри японську марку, виробництво знаходиться в Китаї, завдяки чому ціни залишаються досить конкурентними. Все це в комплексі зацікавило 33 покупця, які стали щасливими власниками Honda e:NP2.

8. Zeekr 7X

Zeekr 7X

Джерело:e.skm.ltd

Прогресивний кросовер преміум-класу від китайського концерну Geely. Модель вирізняється футуристичним дизайном та впровадженням новітніх технологій автономного керування.

Zeekr 7X позиціонується як безпосередній конкурент європейським люксовим електрокарам, проте з більш привабливою ціновою політикою. Технологічне оснащення включає найсучасніші системи безпеки та комфорту, які раніше були доступні виключно в топових німецьких брендах. За січень 2026 модель Zeekr 7X обрали 37 автовласників.

7. BYD Sea Lion 07

BYD Sea Lion 07

Джерело: lriker.com.ua

Елегантний електричний кросовер середньо-високого класу, що позиціонується як альтернатива Tesla Model Y. Модель отримала сучасний дизайн, створений колишнім головним дизайнером Audi.

BYD Sea Lion 07 виділяється прогресивною платформою та фокусом на спортивну керованість. BYD Sea Lion 07 є ключовою складовою стратегії BYD щодо розширення модельного ряду в сегменті технологічних кросоверів. У січні таку машину придбали 40 автолюбителів.

6. BYD Yuan UP

BYD Yuan UP

Джерело: eauto.org.ua

Компактний міський кросовер, що представляє початковий рівень у модельному ряді BYD. Це оптимальний варіант для повсякденних міських поїздок завдяки компактним розмірам та доступній ціні.

BYD Yuan UP пропонує стандартний набір функцій і вважається одним з найбюджетніших електрокарів від китайського виробника. Модель приваблює покупців, які хочуть розпочати свій шлях в електромобільність без значних фінансових вкладень. У січні 2026 року власниками BYD Yuan UP стали 51 українець.

5. BYD Song Plus

BYD Song Plus

Джерело:e.skm.ltd

Модель належить до середнього класу SUV і є однією з найпопулярніших у модельному ряді BYD. Вона вирізняється сучасним дизайном, значним запасом ходу та високим рівнем обладнання.

BYD Song Plus забезпечує ідеальний баланс між комфортом, технологіями та вартістю. Кросовер демонструє стабільний попит серед українських покупців. У січні 2026 року BYD Song Plus обрали 58 автовласників.

4. Zeekr 001

Zeekr 001

Джерело: guangcaiauto.com

Це преміальний електричний shooting brake, який є флагманом молодого бренду Zeekr. Модель виділяється яскравим дизайном, розкішним інтер'єром та видатною динамікою.

Автомобіль активно конкурує з такими лідерами, як Porsche Taycan та Tesla Model S, пропонуючи співставні характеристики за суттєво меншу вартість. Zeekr 001 – переконливий приклад того, як китайські преміальні бренди кидають виклик усталеній автомобільній ієрархії. У січні цей шедевр автопрому обрали 76 покупців.

3. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Джерело: ncars.com.ua

Компактний кросовер з лінійки Sea Lion, який знаходиться між бюджетними та преміальними моделями BYD. Модель демонструє оптимальне поєднання габаритів, функціональності та вартості.

Sea Lion 06 приваблює покупців, які шукають сучасний електрокар середнього класу з якісним обладнанням та комфортним простором для сім'ї. У січні 2026 року на придбання BYD Sea Lion 06 вирішилися 87 українців.

2. Volkswagen ID. Unyx

Volkswagen ID. Unyx

Джерело:electri4ka.com.ua

Елегантне крос-купе середнього класу, створене спільно з китайськими партнерами, продовжує утримувати лідерські позиції. Модель позиціонується як високотехнологічний, але доступний сімейний автомобіль з виразним спортивним характером.

Volkswagen ID. Unyx українці оцінили за дизайн, який вдало поєднує європейську стриманість з китайською сміливістю форм. У січні 2026 року ця модель стала вибором 88 автовласників, підтверджуючи успіх стратегії «емоційного дизайну».

1. BYD Leopard 3

BYD Leopard 3

Джерело:lriker.com.ua

Компактний позашляховик з преміального сегменту став несподіваним лідером січня. Модель входить до суббренду Fang Cheng Bao і вирізняється агресивним, "квадратним" дизайном, розрахованим на високу прохідність та надійність.

BYD Leopard 3 приваблює покупців унікальною комбінацією: зовнішність класичного SUV, електрична технологія нового покоління та ексклюзивність, що привертає погляди на дорозі. Це підтвердження, що китайські автовиробники здатні створювати не лише масові, а й нішеві продукти преміум-якості. У січні 2026 року абсолютним лідером стали 133 одиниці BYD Leopard 3.

Рейтинг найпопулярніших електромобілів за моделями (інфографіка)

Топ-10 моделей нових електромобілів, січень 2026

Джерело: eauto.org.ua

Що означають ці цифри для ринку

Січневі показники ілюструють кілька важливих трендів. По-перше, китайські бренди остаточно утвердилися на українському ринку і не збираються здавати позиції навіть у період охолодження попиту.

По-друге, покупці готові довіряти новим гравцям, якщо вони пропонують вдале співвідношення ціни та якості. Присутність у топі Xiaomi підтверджує, що український ринок відкритий до нових рішень.

По-третє, традиційна дилерська модель програє новим форматам продажу. Поки класичні офіційні дилери ігнорували сегмент електромобілів, ініціативу перехопили незалежні трейдери та мультибрендові постачальники.

І по-четверте, Chinese-premium доводить свою життєздатність. Zeekr демонструє стабільні результати навіть у складний період, підтверджуючи, що китайський бренд — це вже не завжди про щось бюджетне.

Що показала динаміка ринку за січень 2026

Січень 2026 року став місяцем адаптації українського ринку електромобілів до нових умов. Показник у 864 нових електромобілі виглядає скромно порівняно з рекордним груднем (-85,2%). Проте ріст на 35,6% порівняно з минулим січнем свідчить: тренд на електрифікацію живий, просто він став дорожчим.

Після повернення ПДВ на розмитнення електрокарів з 1 січня 2026 року кількість реєстрацій суттєво скоротилася. Грудневий ажіотаж, спричинений масовим прагненням придбати електрокари на вигідних умовах до подорожчання, природно змінився періодом стабілізації та адаптації до нових цінових реалій.